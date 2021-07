Mat Dignitéit al ginn. Eppes, wat hei am Land ëmmer méi schwéier gëtt - virun allem, wann een eng kleng Pensioun huet.

D'Situatioun um Immobiliëmarché spëtzt sech zou. Deemno géifen ëmmer méi Senioren op Alternative wéi Cafészëmmeren oder Colocatiounen zréckgräifen. Anerer missten aus finanzielle Grënn am Alter nees zréck an hiert Heemechtsland zéien. Dat seet den Direkter vun der Fondation Félix Chomé, de Vitor da Costa.

Ma eng – wann och begrenzten - Léisung bitt do zanter Jore schonn d'Fondatioun Félix Chomé. An hirer Residenz an der Stad kréien eeler Leit mat wéineg Akommes eng abordabel Wunnplaz ugebueden. D'Konditioune sinn: Si musse méi wéi 60 Joer al sinn, autonom, zanter op d'mannst dräi Joer zu Lëtzebuerg liewen, net vill Akommes hunn an och keng Fortune personelle.

An der Residenz ginn et 59 Studioen. Den Ament sinn déi all besat. Op der Waardelëscht sti mëttlerweil 45 Leit. De Besoin wier do, sou de Vitor da Costa, d'Alternativen net. Et wier hautdesdaags net méi realistesch, ze denken, datt eng Eenzelpersoun ouni grouss Erspuernisser an eegener Immobilie, mat enger klenger Pensioun hei zu Lëtzebuerg een onbeschwéiert Liewe féiere kéint.

Niewent dem Asaz am Grand-Duché huet d'Fondation Félix Chomé och a Portugal ee Projet finanzéiert. Do huet si virun 11 Joer am Nordoste vum Land, an der Regioun Trás-os-Montes een Altersheem finanzéiert, an deem bis haut Portugisen, déi Famill zu Lëtzebuerg hunn oder selwer hei gewunnt hunn, Prioritéit hunn, fir eng Kummer ze kréien.