Plazeweis kéint et en Dënschdeg dann souguer zu Iwwerschwemmunge kommen.

De nationale Wiederdéngscht huet fir en Dënschdeg en Avis de pluie erausginn. Et wier bis an den Owend eran quasi mat Dauerreen ze rechnen, mat virun allem am Nomëtteg och relativ kräftege Schliet.

E Cumul vun tëscht 20 a 40 Liter de Metercarré wier dran, lokal souguer alt nach méi, wat plazeweis eng Iwwerschwemmungsgefor kéint bedeiten.