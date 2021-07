Dat geet aus dem ReViLux-Rapport ervir, deen den LNS e Freideg publizéiert huet. D'Delta-Variant huet dogéint nach knapp 25,4% ausgemaach.

Zu Lëtzebuerg gouf et d'lescht Woch eng gréisser Verschibung, wat d'Covid-Mutatiounen ugeet. Anescht wéi déi Woche virdrun an anescht wéi a villen anere Länner, ass d'Delta-Variant net dominant mä mécht just nach e Véierel vun allen Infektiounen aus, déi am LNS sequenzéiert goufen.

Duerfir huet sech déi brasilianesch Variant Gamma am Grand-Duché duerchgesat a mécht, dem Laboratorie national de santé no, 72,4% aus. Am ganzen goufen 637 Prouwe sequenzéiert.

Fir de Joel Mossong, Epidemiologe beim LNS, ass dat awer keng grouss Iwwerraschung. Den Ursprong vun där Ausbreedung geet wuel op en sougenannte Superspreader-Event um Virowend vun Nationalfeierdag zréck. An eben divers Clusteren, déi sech dono forméiert hunn.

Den Epidemiolog geet awer dovunner aus, datt an zwou Wochen d'Delta-Variant erëm am meeschten ënnert de Leit wäert verbreet sinn. Dëst wëll d'Delta-Variant méi virulent wier.

De Communiqué

In der Woche 26/2021 wurde die Variante P.1 (Gamma) mit einer Gesamthäufigkeit von 72,4% in allen sequenzierten Proben dominant, gefolgt von der Variante B.1.617.2 (Delta) mit 25,4% und der Variante B.1.1.7 (Alpha) mit 1,1%.

Die Gesamtzahl der in der Woche durchgeführten Sequenzierungen betrug 637, wobei 540 Proben im Zeitrahmen der Woche 26/2021 gesammelt wurden. Die Sequenzierabdeckung von Woche 26 lag bei 65,1 % aller positiven Fälle in Luxemburg.

Der aktualisierte ReViLux-Bericht (Überwachung von akuten Atemwegsinfektionen) wurde soeben auf der Webseite vom LNS veröffentlicht: https://lns.lu/departement/microbiologie/revilux/

Das Update wird von nun an jeden Freitag veröffentlicht.

PDF: All d'Detailer vum ReViLux-Rapport