Hien hätt Kriibs gehat, hie wier onzefridden iwwer d'Ondisziplin an den Egoismus vu verschiddene Bierger an et wieren Differenzen am Schäfferot ginn.

Dat sot de René Daubenfeld am RTL-Gespréich um Mëttwoch de Moien. Den 30. Juli ass zu Bauschelt eng Gemengerotssëtzung an där decidéiert soll ginn, wéi et personell weider geet. De René Daubenfeld war 15 Joer laang Buergermeeschter vu Bauschelt. Hie bleift iwwregens Member am Gemengerot.