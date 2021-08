Elo wou e puer Impfzentren uechter d'Land no an no zoumaache sollen, gouf eng nei Aktioun vun der Santé lancéiert.

Den Impfbus, also en Impfzentrum op Rieder.

Impfbus / Reportage Tim Morizet

Wien dëse Weekend zu Iechternach um e-Lake war, huet den Impfzenter op Rieder bestëmmt gesinn. Direkt bei der Entrée vum Festival konnt jidderee sech ouni Rendez-vous impfe loossen. Et brauch ee just seng Carte d'Identité, d'Sozialversécherungskaart an e bësse Gedold. Dëse Weekend haten d'Leit de Choix tëscht den Impfstoffer Biontech/Pfizer an Johnson&Johnson. Wielt een de Pfizer brauch ee 4 Woche méi spéit eng zweet Dosis.

Den Dr. Thibaud Thomas huet dëse Weekend am Impfbus geschafft: "Pour la deuxième dose tout est prévu initialement. On a prévu de faire la première ici et la deuxième ce fera soit dans un cabinet médical soit au centre de vaccination directement à Luxemburg."

Op sech lo speziell déi Leit impfe gelooss hunn, déi och op den Musekfestival ënnerwee waren, ass net gewosst. Den Impfbus hat awer allgemeng e grousse Succès, dat haaptsächlech well dat mat de Rendez-vousen an den Impfzentren net ëmmer sou funktionéiert hätt, sou Aussoe vu Leit op der Plaz.

Wie sech dann elo spontan fir eng Impfung entscheet, kann och an nächster Zäit op den Impfbus zeréckgräifen. Dëse wäert ëmmer op Plaze stoen, wou gréisser Mënschemassen zesummekommen. Dëse Mëttwoch steet den Impfbus virum Atelier an en Donneschdeg fënnt een en um Glacis um Sido-Concert. Wou den Impfbus dann nach ënnerwee ass, soll een an Zukunft och um Internetsite vun der Santé noliese kënnen.