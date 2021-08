Och dëst Joer gëtt et keng Fouer, wéi mir se gewinnt waren, mat Riserad a fräien Nuechten.

Nodeems se d'lescht Joer wéinst der Pandemie ganz ausgefall war, sinn d'Foraine vun e Samschdeg un awer nees um Glacis aktiv, mat engem neie Konzept awer op der selwechter Plaz.

De "Fun um Glacis" huet um 11 Auer offiziell ugefaangen.

Éischt Impressioune vum "Fun um Glacis" / Reportage Partrick Greis

"Fun um Glacis" (21.8.21) © Chris Meisch

Net manner wéi 15 méi oder manner schlëmm Spiller waarden uewen um Glacis. Dorënner Nimm, déi ee kennt, wéi d'Bayernkurve, de Booster Maxxx, Break Dance, Happy Sailor, oder de Jules Verne Tower. Mam Olympia-Looping an der Alpina Bahn stinn awer och direkt zwou grouss, mobil Achterbunnen um Lampertsbierg.

Net eng grouss Entréespaart wéi soss, mä direkt 5 identescher ronderëm verdeelt, gëtt et fir eran, an hei gëtt och genee am A gehalen, wéi vill Leit op der Plaz sinn an op se hir Mask unhunn.

De Glacis ass dëst Joer an zwee gedeelt. Um groussen Deel sinn d'Spiller. Hei gëllt kee CovidCheck. D'Leit mussen allerdéngs eng Mask unhunn. Op deem klengen Deel, do wou Iessen a Gedrénks ugebuede gëtt, gëllt de CovidCheck. Wann ee bis eemol um Site ass, kritt een och ee Bändchen, dee fir de ganzen Dag valabel ass. Et kann een also ëmmer nees eran- an erausgoen.

Bis den 12. September mat dauert de "Fun um Glacis". Vu moies 11 bis owes 11 dréinen d'Spiller wärend 23 Deeg all Dag an och d'Gastronomie funktionéiert zu de selwechten Auerzäiten.

