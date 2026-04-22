Dat huet d’Santésministesch Martine Deprez e Mëttwoch de Moien an der zoustänneger Chamberkommissioun confirméiert. Si ass formell: Souwäit een am Bild gewiescht wier, wier fir all Fall eng komplett Dokumentatioun gemaach ginn, an et gouf net eesäiteg analyséiert.
An der Kommissioun goung et jo ëm de Rapport vun 3 Experten, déi an hirer Analys vun 10 konkrete Fäll zu der unanimmer Conclusioun kommen, datt den Dr. Wilmes net justifiéiert Agrëffer u Knéie virgeholl hätt. Doropshin ass déi provisoresch Suspensioun vum Dokter ëm weider 21 Méint verlängert ginn. D’Ministesch huet en Dënschdeg déi 10 Fäll, ëm déi et am Rapport geet, dann och un de Parquet weiderginn.
Zu dësem Ament hätt si da kee Grond, den Dossier nach eng Kéier opzemaachen, ausser dëst géing no engem Recours um Verwaltungsgeriicht decidéiert ginn. Den aktuelle Rapport d’expertise wier nämlech kloer.
D’LSAP an Déi Gréng hunn dann d’Decisioun vun der Ministesch, opgrond vum Rapport, respektéiert. Elo wier et um Collège médical fir seng Instruktioun ze maachen. De Parquet misst elo jugéieren, ob eventuell och penal Elementer dobäi wieren, huet de fréiere Gesondheetsminister Mars Di Bartolomeo ënnerstrach. Et kéint een net ufänken, un den Experten ze zweiwelen.
Am Live-Interview hat sech e Mëttwoch de Moien och déi gréng Deputéiert Djuna Bernard am Virfeld vun der Santéskommissioun zur Affär Wilmes geäussert: