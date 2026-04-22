RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Affär WilmesMinistesch Deprez huet 10 Fäll aus dem Rapport d'expertise un de Parquet weiderginn

Diana Hoffmann
Joel Detaille
Den Dossier ronderëm de suspendéierten Orthopäd Philippe Wilmes geet an eng weider Ronn. De Parquet gëtt nämlech chargéiert.
Update: 22.04.2026 11:05
Dat huet d’Santésministesch Martine Deprez e Mëttwoch de Moien an der zoustänneger Chamberkommissioun confirméiert. Si ass formell: Souwäit een am Bild gewiescht wier, wier fir all Fall eng komplett Dokumentatioun gemaach ginn, an et gouf net eesäiteg analyséiert.

An der Kommissioun goung et jo ëm de Rapport vun 3 Experten, déi an hirer Analys vun 10 konkrete Fäll zu der unanimmer Conclusioun kommen, datt den Dr. Wilmes net justifiéiert Agrëffer u Knéie virgeholl hätt. Doropshin ass déi provisoresch Suspensioun vum Dokter ëm weider 21 Méint verlängert ginn. D’Ministesch huet en Dënschdeg déi 10 Fäll, ëm déi et am Rapport geet, dann och un de Parquet weiderginn.

Zu dësem Ament hätt si da kee Grond, den Dossier nach eng Kéier opzemaachen, ausser dëst géing no engem Recours um Verwaltungsgeriicht decidéiert ginn. Den aktuelle Rapport d’expertise wier nämlech kloer.

D’LSAP an Déi Gréng hunn dann d’Decisioun vun der Ministesch, opgrond vum Rapport, respektéiert. Elo wier et um Collège médical fir seng Instruktioun ze maachen. De Parquet misst elo jugéieren, ob eventuell och penal Elementer dobäi wieren, huet de fréiere Gesondheetsminister Mars Di Bartolomeo ënnerstrach. Et kéint een net ufänken, un den Experten ze zweiwelen.

Am Live-Interview hat sech e Mëttwoch de Moien och déi gréng Deputéiert Djuna Bernard am Virfeld vun der Santéskommissioun zur Affär Wilmes geäussert:

Djuna Bernard iwwer Affär Wilmes
Et gëtt kee Grond, den Avis vun den Experten a Fro ze stellen

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.