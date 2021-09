De Mann, dee beim Virfall blesséiert gouf, wier am Spidol behandelt ginn, hätt awer net missen dobleiwen, esou d'Porte-Parole vun der Police weider.

Hënt koum et zu engem Tëschefall op der Stater Gare bei deem e Mann mat engem Hond unenee geroden ass, dee Sécherheetsbeamte vun enger privater Sécherheetsfirma, déi op der Gare patrulléiert, bei sech haten.

E Video vum Tëschefall zirkuléiert aktuell op de soziale Medien. Vun der Police a vum Parquet heescht et, dass d'Enquête leeft. De Video géif wuel net déi ganz Situatioun weisen. An der Enquête géif et deemno elo dorëms goen, erauszefannen, wat genau geschitt ass a wien dofir responsabel ass.

