De fréieren Direkter vun der Steierverwaltung huet eng Rei Virschléi, sollten no der Coronakris nei Recetten néideg sinn.

No enger Kris, wéi déi vum Covid, muss en Inventaire vun der budgetärer Situatioun vum Staat a vun de Gemenge gemaach ginn. Ouni de Lëtzebuerger Steiersystem da fundamental op d’Kopp ze geheien, mussen allerdéngs puer Schrauwe gedréint ginn. Dat schreift de fréieren Direkter vun der Steierverwaltung Guy Heintz an engem Buch vun der Fondation Robert Krieps, déi der LSAP no steet. E Buch, an deem eng Dosen Auteuren hir "Schlëssel-Elementer fir eng zukünfteg Steierreform" presentéieren.

De Guy Heintz schreift, datt wann no der Kris nei Recettë néideg wieren, folgend Mesurë prioritär missten decidéiert ginn: Fir d’alleréischt misst d‘Steierverwaltung Zougrëff op Donnéeë vun de Banke kréien. Donieft missten d’Plus-valuen op Parten, déi an Investmentfonge sinn, effektiv besteiert ginn. D’Exemptioun op Dividendë misst vu 50 op 40 Prozent erofgesat ginn an den "Amortissement accéléré" bei der Locatioun vun Immobilien ofgeschaaft ginn, genee wéi de "Regime de faveur" vun der "Prime participative".

Zur gudder Lescht proposéiert de fréieren Direkter vun der Steierverwaltung d’Erëm-Aféiere vun der Verméigenssteier fir d’Persounen, am Fall, wou nei Recetten no der Kris néideg wieren.