E Freideg sinn déi véier Kapitele vun der Verfassungsreform vun de Rapporter virgestallt ginn. Et géing ee sech engem Referendum awer net verschléissen.

D'Rapporteren vun de véier Kapitele vun der Verfassungsreform, de Mars Di Bartolomeo vun der LSAP, de Léon Gloden vun der CSV, d'Simone Beissel vun der DP an de Charel Margue vun deene gréngen hunn e Freideg de Moie virun der Press d'Verfassungsrevisioun virgestallt.

Dat éischt Kapitel vun der Verfassungsreform, iwwert d'Justiz, soll nach dëse Mount eng éischte Kéier an der Chamber gestëmmt ginn, dat soten d'Rapporteren vun deene véier Kapitele vun der Verfassungsreform. Am Virfeld ginn e Freideg an enger Woch eng Informatiounsversammlung an den 18. Oktober eng Table ronde zum Theema organiséiert. Dee gréissten Ënnerscheed hei par Rapport zu der grousser Verfassungsreform, wéi se ugangs geplangt war, géing d'Onofhängegkeet vum Parquet betreffen, sou den CSV-Deputéierte Léon Gloden. De Justizminister hält en allgemengt Weisungsrecht an der Politique pénale.

"Ech ënnersträichen nach eng Kéier, datt dat net heescht, datt ee ka soen, du muss elo géint de Léon Gloden enquêtéieren oder du dierfs net géint de Léon Gloden enquêtéieren, do dierf keen dra schwätzen. Mä Direktive vun der Politique pénale générale muss kënne gi ginn vum politesche Responsabelen, well et ass in fine, wann eng Kéier eppes schif leeft, ass et och de Minister oder d'Regierung, déi politesch d'Verantwortung dréit. Ech well och an deem Kontext nach eng Kéier drop hiweisen, datt et an deene verschiddene Staate vun der Europäescher Unioun keng eenheetlech Léisung gëtt."

A verschiddene Länner géing et eng komplett Onofhängegkeet ginn, an aneren eng Independence fonctionelle oder relative, wéi een se elo hei virgesäit. Anescht wéi nach virun e puer Joer geplangt, soll et jo kee Referendum iwwert d'Verfassungsreform ginn. Dat wier awer net well een Angscht hätt, seet de President vun der Institutiounekommissioun Mars Di Bartolomeo, ma well een haut an enger anerer Situatioun wier.

"Mir hale méi Elementer vun där bestoender Verfassung bäi, wéi dat am 6030 de Fall war a mir hunn eng Demarche festgehalen a Kapitelen. Doraus ergëtt sech, dass eng méi grouss Schwieregkeet do ass, fir zu deenen eenzele Kapitelen e Referendum ze organiséieren."

Ma déi aktuell Verfassung géif natierlech d'Méiglechkeet virgesinn, datt d'Bierger e Referendum froen, an deem géing ee sech net verschléissen. "Wann d'Bierger e Referendum wëllen, da gëtt et e Referendum". D'Regierung muss e Referendum organiséieren, wann op d'mannst 25.000 walberechtegt Bierger dat froen. Den Oflaf vun esou enger Demande ass streng gereegelt.