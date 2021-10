Dacks gi si eréischt aus dem Haus, wann anerer schonn hire Feierowend genéissen oder esouguer fest schlofen.

Am Kader vun eiser Serie "Nuetsschicht" stelle mir Iech all Woch Portraite vu Mënsche vir, déi reegelméisseg op hirer Aarbecht Nuetsschichte maachen. Leit, ouni déi d'Beruffswelt hei am Land, net funktionéiere géif.

De 54 Joer alen Eric Phely ass Assistant technique en Radiologie (ATM) a schafft zanter méi wéi 30 Joer am Centre hospitalier an der Stad (CHL). Ma grad esou laang mécht hien do och scho Schichten, dorënner vill Nuetsschichten. Een Abléck hannert d‘Kulisse vum Rëntgen. Service, zu enger Stonn, wou vill Leit hei am Land scho Scheewercher zielen.