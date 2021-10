An der Chamber huet um 10.30 Auer d'Debatt iwwer hir Petitioun 1865 ugefaangen, déi schonn am Virfeld fir Diskussioune gesuergt hat.

D'Reegel ka ganz schlëmm sinn a virun allem dann, wann een op der Aarbecht muss maachen, wéi wann alles an der Rei wier, esou d'Petitionärin Ornella Romito de Mëttwoch de Moien an der Chamber.

D'Petitionärin fuerdert, datt ee ka bis zu 2 Deeg de Mount vun der Aarbecht dispenséiert ginn, wann ee Menstruatiounspéng huet.

Lëtzebuerg wier dach e fortschrëttlecht Land a kéint op dee Wee goen, wéi anerer dat virdru scho gemaach hunn. De Wéi, dee vill Fraen all Mount hunn, géif nach ëmmer ënnerschat ginn, sou d’Petitionärin. 4.805 Leit haten dës Petitioun ënnerschriwwen, domat war de Seuil vu 4.500 Signaturen, fir an der Chamber debattéiert ze ginn, iwwerschratt.

No der ëffentlecher Debatt, déi iwwregens fir d'éischt zanter der Pandemie nees am Plenarsall um Krautmaart ass, zéien d'Deputéiert an den Aarbechtsminister Dan Kersch sech zréck, fir Konklusiounen ze zéien.

Taina Bofferding: Reegel duerf net méi als Tabuthema ugesi ginn

Zwee fräi Deeg, wann een d'Menstruatioun huet, dat hëlleft net der Cause, dat sot d'Taina Bofferding am RTL-Interview zu der Petitioun, déi zwee fräi Deeg all Mount wéinst Menstruatiounspéng fuerdert.

Méi wichteg wier et, dass d'Reegel net méi als Tabuthema ugesi gëtt a jiddereen, deen dowéinst net ka schaffen, dat och oppe soen kann.

Automatesch alle Fraen zwee fräi Deeg am Mount ze ginn, wier awer kontraproduktiv a géing fir weider Diskriminéierung op der Aarbechtsplaz suergen. Et wier vill gemaach ginn, fir Fraen a Männer an der Aarbechtswelt déi nämmlecht Konditiounen a Chancen ze garantéieren.

Wat d'Petitioun awer elo schonn erreecht huet, ass, dass méi iwwer d'Menstruatioun geschwat gëtt an e Bewosstsinn, wéi och méi Sensibiliséierung geschaaft gëtt. Ëmmerhin ass jo d'Hallschent vun der Populatioun betraff. Ma d'Menstruatioun geet awer jiddereen eppes un, do misst och méi Opklärungsaarbecht geleescht ginn.