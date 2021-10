Dëse Chiffer gouf e Mëttwoch de Moien op der Pressekonferenz vun der Unicef matgedeelt.

Déi mental Gesondheet bei Kanner a Jugendlecher stoung e Mëttwoch bei Unicef Lëtzebuerg am Fokus. 9 Millioune Jonker hu mental Problemer. Sief et Angschtzoustänn oder Depressiounen. An déi aktuell Pandemie mécht do d'Saach sécher net méi einfach. Och bei eis am Land si Jonker vun esou Krankheete betraff. Eng 10.975 Leit tëscht 10 an 19 Joer hu mental Problemer. Also Depressiounen oder Angschtzoustänn. D'Ursaache si ganz verschidden.

28 Prozent vun de Schüler hunn 2014 uginn, sech emol traureg gefillt ze hunn. Dovunner hu knapps 15 Prozent iwwer Selbstmord nogeduecht. Knapp 8 Prozent hunn uginn, schonn emol e Suicideversuch gemaach ze hunn.

D'Unicef huet am Kontext vun der mentaler Gesondheet verschidde Fuerderungen un d'Politik. Wichteg wär et, een nationalen Aktiounsplang iwwert déi mental Gesondheet auszeschaffen a sech dann och déi néideg Moyenen ze ginn, fir dësen ëmzesetzen. E weider wichtege Punkt wär der Unicef no, d'Aarbecht am Beräich vun der Sensibiliséierung, fir nach méi dem Stigma entgéint ze goen, fir d'Leit opzeklären an och an de Schoulen.

PDF: Offiziellt Schreiwes