Wëssen, wéi een a medezineschen Noutfall-Situatioune reagéiere sollen. Dat léiert ee bei engem Éischt-Hëllef-Cours.

Ma an de leschte Jore goufen dëst Coursen hei am Land ugepasst. Waren et virdrun nach 28 Stonne plus Examen, sou sinn et zanter der Reform nëmmen nach 16 Stonnen, ouni Schluss-Test. Déi méi kuerz Opfrëschung-Coursë falen ewech, den Diplom fir Éischt-Hëllef-Coursen ass mëttlerweil 5 Joer gülteg.

Landeswäit bitt de CGDIS dëst Coursen un an dat gratis. Well déi al scho bal 10 Joer al war, gouf op enger Pressekonferenz déi nei offiziell Broschür zur Éischt-Hëllef-Leeschtung virgestallt.

Déi nei Broschüre consultéieren respektiv eroflueden, oder sech umelle fir d'Formatioun, kann een um Site vum 112 maachen.

Schreiwes vun der Regierung

„Jidderee kann an enger Noutsituatioun hëllefen! Maacht en Éischt-Hëllef-Cours!": D'Taina Bofferding lancéiert en Appel am Virfeld vum nationale Préventiounsdag

D'Éischt Hëllef stoung am Mëttelpunkt vun enger Pressekonferenz, de Moien, am Centre d'incendie et de secours (CIS) vu Mamer, kuerz virum 3. nationale Préventionsdag vum 10. Oktober, deen an deem Zeeche steet. Bei där Geleeënheet gouf deen neien Éischt-Hëllef-Cours virgestallt, dee sech iwwer 16 Stonnen erstreckt an dee 5 Joer gülteg ass. Dëse Cours, deem säi Schwéierpunkt um Praktesche läit an dee sech un den europäesche Standarden orientéiert, gëtt net méi duerch en Examen ofgeschloss. Bei dës Offer kënnt neierdings en isoléierte Modul vu 4 Stonnen dobäi, dee sech exklusiv mat der Réanimatioun a mam Gebrauch vun hallefautomateschen Défibrillateure befaasst. De Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) huet e spezifescht Portal via den 112.lu, op deem all d'Coursen, déi en ubitt, opgelëscht sinn an op deem sech déi Interesséiert aschreiwe kënnen. Donieft ass eng interaktiv Broschür, an hirer elektronescher Versioun, scho gratis op franséisch an däitsch ze kréien. Versiounen an anere Sprooche kommen no.

Wat den Institut national de formation des secours (INFS) vum CGDIS ugeet, sou zielt deen eng 80 fräiwëlleg Moniteuren, déi am Beräich vun der éischter Hëllef aktiv sinn. Ze notéieren ass, dass trotz der sanitärer Kris 2020 net manner wéi 11.037 Leit bei engem vun den 1.004 Éischt-Hëllef-Coursen, déi vum INFS organiséiert goufen, matgemaach hunn.

Zu gudder Lescht huet de Luxembourg Resuscitation Council (LRC) e puer Deeg virum „World Restart a Heart Day" vum 16. Oktober ë.a. den Akzent op d'Wichtegkeet vun den éischte Gestë géintiwwer Affer vun engem Häerz-Kreeslaf-Stëllstand geluegt. Wat méi Leit déi elementar Gestë kennen, wat d'Chancë méi grouss sinn, dass eng Persoun, déi a Gefor ass, iwwerlieft, bis de Rettungsdingscht op der Plaz ass.