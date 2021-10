D'lescht Woch goufen et 591 Fäll, dat ass e Plus vun 0,2 Prozent par Rapport vun der Woch virdrun. D'Kontakter sinn awer vun 2.421 op 2.827 eropgaangen.

Vun de Persounen, déi an der vergaangener Woch positiv getest goufen, waren der eng 374 net oder nëmme partiell geimpft, wat mat 63,3% vun allen neie Fäll also d'Majoritéit ausmécht. Dat geet aus dem rezente Covid-Wochebilan vun der Santé ervir, deen e Mëttwoch den Owend publizéiert gouf. Den Inzidenzwäert ass bei 93 Fäll op 100.000 Awunner op 7 Deeg stabel bliwwen. De Reproduktiounstaux louch an der Woch vum 27. September op den 3. Oktober bei 1,06.

D'Altersmoyenne vun de Persounen, déi sech mam Coronavirus infizéiert hunn, läit bei 29,1 Joer.

An de Spideeler sinn d'Zuelen op der normaler Statioun mat 16 stabil bliwwen, 8 Better waren op den Intensivstatioune beluecht. D'Altersmoyenne vun de Patiente louch bei 56 Joer. Just 18,1 Prozent vun all de Patienten an de Spideeler ware geimpft, op den Intensivstatioune maache si 24,6 Prozent aus.

Nieft den 1.248 Leit, déi an Isolatioun waren, e Plus vun 2 Prozent, waren der 3.247 a Quarantän (+28%).

Vun de ronn 591 Leit, déi sech nei mam Virus ugestach hunn, ass d'Haaptsource dat familiäert Ëmfeld, virun der Schoul oder enger Rees an d'Ausland. Bei eppes iwwer 30 Prozent konnt een awer net soen, wou si sech ugestach hunn.

Impftechnesch goufen an der leschter Woch 8.686 Dosisse genotzt, dat bei 1.877 Leit fir déi éischt Impfung, bei 2.739 fir déi zweet an 4.070 fir déi drëtt. Bis ewell goufe 407.465 Leit komplett geimpft.

Tëscht dem 27. September an dem 3. Oktober ass keng weider Persoun un oder mat Covid gestuerwen.

Zenario 4 an enger Schoul zu Reiler



32 Persoune goufen an de Schoulen zu Reiler an der Referenzwoch positiv op de Coronavirus getest. 14 vun den 22 Klasse vun de Cyclen 2 bis 4 ware betraff. Verschidde supplementar Mesurë goufen a Kraaft gesat, esou datt elo den Autotest all Dag an de Klassen, déi net betraff waren, duerchgefouert gouf. An och dierfe Schüler, deenen hir Klassen am Zenario 1 an 2 waren, net méi aus der Quarantän an d'Schoul goen, wann et méi wéi 2 Fäll an der Klass gouf respektiv 1 Fall, wann dëst en Erwuessenen ass.

Dernieft goufen et 14 Fäll an der Grondschoul zu Wäiswampech, dat an 8 Klassen. E Lien mat Clierf kéint net etabléiert ginn, heescht et vun der Santé.

Schreiwes