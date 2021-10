Iwwerdeems kréien d'Betriber d'Méiglechkeet, de CovidCheck op der Aarbechtsplaz anzeféieren.

Schnelltester fir selwer ze maachen, ginn och vum 19. Oktober un net méi duer, wann ee wëll iessen oder een huele goen. Jiddereen, deen an e Restaurant oder e Café goe wëll, muss also dann entweder noweisen, datt ee geimpft oder nees gesond ass, oder en zertifiéierte Schnelltest oder PCR-Test dobäi hunn, dat heescht, et muss ee bezuelen.

Um hallwer 3 stellen de Premier an d'Gesondheetsministesch dat neit Covid-Gesetz vir, dat an 10 Deeg a Kraaft triede soll an e Freideg de Moien am Regierungsrot diskutéiert gouf. Eise Sourcen no wëll d'Regierung esou laang op dës Mesure setzen, bis 80 bis 85 Prozent vun der Populatioun geimpft ass.

Den Impftaux wier haut nëmmen 1,2 Prozent méi héich wéi beim Akraafttriede vum leschte Gesetz, wéi et heescht. Dat neit Gesetz soll bis Mëtt Dezember gëllen.

Nei wier deemno och, datt CovidCheck-Evenementer vun elo u mat bis zu 2.000 Leit kënnen organiséiert ginn, ouni datt dofir e speziellt Konzept virläit. Bis elo war dat bei maximal 300 Leit. An et kënnen och elo Evenementer mat iwwer 2.000 Leit organiséiert, wann e Konzept ausgeschafft gëtt, ouni Limitt no uewen.

An de Schoulen ännert sech eisen Informatiounen no näischt.