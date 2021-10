Den Donneschdeg ass deen drëtte Prozessdag an der Affär CSV-Frëndeskrees an elo sinn d’Affekote vun den Ugeklote mat hire Plaidoyeren un der Rei.

Mat enger Stonn Verspéidung ass et den Donneschdeg de Moie lassgaangen. Den Ufank huet d’Affekotin vum fréiere CSV-Parteipresident Frank Engel, d’Lydie Lorang, gemaach.

Riets goung nees eng Kéier vun der Versammlung vum Verwaltungsrot vun der Asbl. CSV-Frëndeskrees de 24. Abrëll 2020 op där decidéiert gi wier, dat de Frank Engel als Chargé de Mission bei der Asbl agestallt gëtt. Souwuel iwwer d’Missiounen, wéi och iwwer eng Enveloppe maximale an d’Durée ass do geschwat ginn.

All déi aus dem Conseil, déi am Geriichtssall dobäi sinn, hunn dat och esou ausgesot "- d’Elements constitutifs waren decidéiert gewiescht, also huet de Kontrakt existéiert", seet d’Maître Lorang. An deenen nächste Stonne wäerten dann nach d’Affekote vun deenen aneren Ugekloten un d’Rei kommen.