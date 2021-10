Cette année, l’initiative européenne LEADER (Liaison entre actions de développement de l'économie rurale), qui œuvre en faveur du développement rural, fête son 30e anniversaire. À cette occasion, Romain Schneider, ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, a présenté ce jeudi, 28.10.2021, le bilan de l’initiative LEADER à l’exploitation agricole de la famille Diderrich à Niederglabach. Depuis 1991, l’initiative est coordonnée au sein du ministère et agit à travers les bureaux des cinq régions LEADER Éislek, Atert-Wark, Mëllerdall, Miselerland et Lëtzebuerg West. Le rôle de LEADER est de fédérer des initiatives innovantes dans les zones rurales et d’accompagner ces initiatives locales dans leur développement, toujours en collaboration étroite avec les acteurs, communes et habitants, selon le principe «bottom-up». Romain Schneider a souligné qu’à travers les cofinancements, LEADER investit prioritairement dans la créativité et les idées des citoyens plutôt que dans des pierres. L’objectif étant toujours de créer des projets à valeur ajoutée pour les habitants des régions rurales. LEADER: des projets innovants initiés par les citoyens Romain Schneider a tiré un bilan très positif du dynamisme de l’initiative LEADER: «En 30 ans, plus de 575 projets dans 60 communes ont été réalisés à hauteur de 46,2 millions d'euros. Ces projets ont été concrétisés en respectant les principes de la collaboration, de l’esprit d’innovation et de la pluralité des secteurs.» Parmi les initiatives connues figurent, e.a., des projets agricoles (Téi vum Séi, Ourdaller Produkter, le musée rural à Binsfeld, la SoLAWa Atert-Wark, la première bourse à plantes à Stolzembourg, …), touristiques et économiques (Mullerthal Trail, Lauschtouren am Miselerland, le développement des premières pistes VTT dans l’Oesling, Beki, …), pédagogiques et sociaux (Fro de Bauer, HistoSchool, Landakademie, Super Senior, …). LEADER a ainsi un effet catalyseur pour améliorer la qualité de vie dans les communes rurales. De cette façon, l’initiative LEADER a également contribué de manière décisive à la création des parcs naturels. Fro de Bauer: d’un projet LEADER régional vers un programme pédagogique d’envergure nationale Un des exemples les plus récents d’un projet innovant et pérenne lancé grâce à l’initiative LEADER est le projet pédagogique «Fro de Bauer». Son objectif est de sensibiliser les élèves à la production agricole locale à travers des classes dédiées au sujet et des visites des exploitations agricoles. Ce projet LEADER avait été initié par l’ASBL Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren en 2018 dans les régions Éislek, Mëllerdall et Lëtzebuerg West pour une durée initiale de deux ans. Depuis, plus de 60 classes participent chaque année au projet scolaire et la demande est croissante. Véritable histoire à succès auprès des écoles fondamentales, le projet a été pérennisé et fonctionne toute l’année, avec un financement du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Dans un esprit d’innovation, les responsables du projet ont développé un nouvel outil «L’agriculture luxembourgeoise à travers les lunettes de réalité virtuelle» avec lequel les élèves peuvent visualiser les activités qui ont lieu dans une ferme agricole. Ce nouvel outil pédagogique permet ainsi de mieux préparer la visite à la ferme en fin d’année scolaire. Lors de la présentation aujourd’hui, les élèves d’une classe du cycle 4 de l’école fondamentale de Mersch ainsi que le ministre ont pu tester ces lunettes. Selon Romain Schneider, «Fro de Bauer» est un projet «exemplaire qui met l’accent sur la sensibilisation aux modes de production d’une agriculture moderne et la valorisation de nos aliments. Car les enfants d’aujourd’hui sont les consommateurs avertis de demain.» Romain Schneider souligne dans ce contexte que suite à la pandémie, les régions rurales ont connu un intérêt grandissant auprès de la population, ce qui aura également des conséquences bénéfiques pour l’initiative LEADER. En effet, le tourisme rural ou encore la valorisation des produits locaux sont de plus en plus les moteurs de nouveaux projets LEADER. LEADER: poursuivre la dynamique pour renforcer la qualité de vie Après 30 ans de «succes-story», LEADER poursuivra sa stratégie participative de «Bottom-up» en promouvant l’innovation, le partenariat et la coopération avec le seul but de créer de la plus-value dans les régions rurales en plaçant les citoyens au centre de toutes les actions.