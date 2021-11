E Sonndeg waren an der Gemeng Colmer-Bierg Komplementarwalen, wou 3 Plazen am Gemengerot nei hu misse besat ginn.

Fënnef Kandidaten a Kandidatinne waren ugetrueden a mat 376 Stëmmen ass d'Mandy Arendt vun de Piraten als Zweetgewielten an de Gemengerot erakomm. Domat ass si déi éischt Piratin zu Lëtzebuerg, déi et an e Gemengerot gepackt huet.