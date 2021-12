De Mëttwochowend ass an der Stad d'Informatiounsversammlung, fir mat de Bierger iwwer d‘Sécherheet am Garer Quartier ze diskutéieren.

De grénge Policeminister Henri Kox an de Stater Schäfferot stelle sech do de Froen an den Doleance vu de Leit. Den Informatiounsowend geet ëm 18.30 Auer an der Sportshal an der Stroossbuerger Strooss lass.

De Kontrakt tëscht der Stad Lëtzebuerg an der privater Sécherheetsfirma G4S ass jo zanter zwou Wochen ausgelaf. D‘Gemeng hat de Kontrakt am September awer net méi nei ausgeschriwwen, well een ebe fir d‘éischt wollt d‘Bierger ëm hir Meenung froen.