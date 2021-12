Vu Mëtt Januar u soll jo de CovidCheck op der Aarbechtsplaz agefouert ginn. Wéi dat nach fräiwëlleg war, waren d’Gewerkschafte wéineg begeeschtert.

Elo ass dat anescht. D'Gewerkschafte goufe méi matagebonnen. Et goufen Diskussioune mat der Regierung a mat der UEL an d’Resultater – no där Tripartite - ginn de Moien op enger Pressekonferenz um 10 Auer presentéiert. De Vizepremier an Aarbechtsminister Dan Kersch, de Fonction-publiques-Minister Marc Hansen, de President vun der UEL Michel Reckinger an och d’Presidente vun den 3 grousse Gewerkschaften OGBL, LCGB an CGFP sinn op där Pressekonferenz derbäi.

D’Banken-Gewerkschaft Aleba huet sech en Donneschdeg den Owend an engem Communiqué zu dem 3G-System op der Aarbechtsplaz geäussert, a mengt dass et net anescht géif goen, wéi dee Wee, allerdéngs misst ee kucken, dass et eben net zu Diskriminatiounen oder Stigmatisatiounen kéim.

D’Aleba hofft och, dass d’Regierung mat den Nopeschlänner e séieren Accord géif fannen, fir dass och d’Frontaliere bis zu 2 Deeg d’Woch am Home-Office kéinte schaffen, ouni fiskal oder sozial Contrainten. D’Effikassitéit vum Télétravail hätt sech déi lescht 2 Joer iwwer bewäert, schreift d’Gewerkschaft, a wëll dofir och d'Regierung gesinn.