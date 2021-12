De Réckgang vun de Bestäuber, déi liewenswichteg fir déi natierlech a landwirtschaftlech Ekosystemer sinn, ass e grousse Problem an Europa.

D'Pollinisateuren, op däitsch d'Bestäuber, ewéi Beien an Harespelen, solle gerett ginn. Dat Zil huet d'Regierung - virun allem den Ëmweltministère - an huet dowéinst den éischten nationalen Aktiounsplang fir déi Insekten adaptéiert.

Bis 2026 sollen 21 Mesuren ëmgesat ginn. Dobäi soll jiddereen hëllefen: den Secteur public, ekonomesch Betriber an och Privatpersounen. Konkreet geet et drëms de Réckgang an d'Verschwanne vu seelenen a bedroten Aarten ze verhënneren. D'Communautéiten an d'Liewensraim vu bestäubenden Insekten z'erhalen, nees zréckzebréngen an ze vernetzen. Souwéi d'Ekosystemer, déi vun de Pollinisateuren erhalen a bedéngt ginn, z'erhalen an zréckzebréngen.

D'Bestäuber sinn immens wichteg fir d'Biodiversitéit. Si si responsabel fir den Erhalt vu villen Ekosystemer. Ënnert anerem si si och eng Nahrungsquell fir Villercher. Ma Beien a Kompanië stierwe massiv. Et ginn der ëmmer manner well hir Liewensraim verschwannen oder nach wéinst Pestiziden. An doru kann de Mënsch eppes änneren.

Fannt hei de kompletten Communiqué vum Ëmweltministère.