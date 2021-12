De Parquet akzeptéiert d'Urteel aus éischter Instanz, deemno bleift et beim Fräisproch fir de Frank Engel an der Affär CSV-Frëndeskrees.

Dem Frank Engel gouf Bedruch, Vertrauensmëssbrauch, Blanchiment a Fälschung virgehäit. Haaptuleies vum Prozess war eng Aarbechtssituatioun tëscht him an der ASBL CSV-Frëndeskrees. Nieft him waren awer och nach sechs aktuell CSV-Memberen ugeklot.

Viru Geriicht hu sech nieft dem Frank Engel missen de fréieren CSV-Generalsekretär Félix Eischen an den André Martins, deen deen Ament Tresorier vun der ASBL war, misse veräntwerten. Si hunn de Kontrakt mam Frank Engel mat ënnerschriwwen. Awer och d'CSV-Memberen Elisabeth Margue a Stéphanie Weydert, deemools Vizepresidentinnen, souwéi de Georges Pierret an de Georges Heirendt stounge wéinst Bedruch a Vertrauensmëssbrauch viru Geriicht.

Si alleguerte si fräigesprach ginn an éischter Instanz an dobäi wäert et dann och bleiwen.

Op de soziale Medie begréisst den Ex-Parteipresident Frank Engel d'Decisioun vum Parquet dem Urteel keng Suitten ze ginn. Denunzianten hätten hien net gebrach. Elo hätt hie säi Liewen zréck. "Ech wollt menger Partei a mengem Land déngen", fiert de Frank Engel weider. Dat géif net méi an där aler Partei goen, mä op enger "anerer Plaz" séier wuel. Domadder stellt de Ex-CSV-Politiker op en neits eng nei politesch Aventure an Aussiicht.

Schreiwes

Communiqué du Parquet général et du parquet de Luxembourg dans le cadre de l'affaire Frank Engel/CSV-Frëndeskreess

(16.12.2021)

Après analyse du jugement de première instance, les autorités de poursuite (Parquet général/parquet de Luxembourg) ont décidé qu'elles ne relèveraient pas appel dans l'affaire "Frank Engel/CSV-Frëndeskreess".

Les autorités de poursuite acceptent la décision qui a été prise souverainement par la 12e chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.