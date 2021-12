De 5. Januar iwwerhuelen déi 3 designéiert Ministere Yuriko Backes, Claude Haagen a Georges Engel offiziell hir Responsabilitéit an der Regierung.

Dat deelt de groussherzoglechen Haff en Donneschdeg de Moien an engem Communiqué mat. Déi offiziell Assermentatiounszeremonie ass um 11 Auer am Palais an der Stad. Do virdru ginn de Pierre Gramegna, de Romain Schneider an den Dan Kersch dem Grand-Duc hir Demissioun. D'Yuriko Backes gëtt no hirer Funktioun als Maréchale de la cour Finanzministesch, de Claude Haagen iwwerhëlt d'Ressorte Landwirtschaft a Soziales an de Georges Engel gëtt Minister fir Aarbecht a Sport. De Pierre Gramegna an de Romain Schneider ginn an d'Pensioun, den Dan Kersch geet an d'Chamber.

Schreiwes vum Haff

Audiences de congé Messieurs Dan Kersch, Romain Schneider et Pierre Gramegna

A l’occasion de la cessation de leurs fonctions, Son Altesse Royale le Grand-Duc recevra en audience de congé consécutivement M. Dan Kersch, Vice-Premier ministre, ministre des Sports, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire sortant ; M. Romain Schneider, ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, ministre de la Sécurité sociale sortant ; et M. Pierre Gramegna, ministre des Finances sortant.

Prestations de serment de Monsieur Claude Haagen, de Monsieur Georges Engel et de Madame Yuriko Backes

Son Altesse Royale le Grand-Duc procédera, en présence du Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, à l’assermentation de Messieurs Claude Haagen et Georges Engel, et de Madame Yuriko Backes comme nouveaux membres du gouvernement.

Monsieur Haagen sera nommé ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, ainsi que ministre de la Sécurité sociale, Monsieur Engel ministre des Sports et ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire et Madame Backes ministre des Finances.