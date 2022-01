An Zukunft sollen et just nach 4 Carrièrë ginn amplaz vu 27.

Den zoustännege Minister Marc Hansen huet zesumme mat der CGFP den Accord ënnerschriwwen.

Knapp 5.000 Fonctionnairen an Employéë si vun dëser Reform betraff.

Kee soll eppes verléieren, ënnersträicht de Marc Hansen. Op där anerer Säit géing dës Harmoniséierung et awer erlaben, fir méi einfach tëscht den Administratiounen ze wiesselen

Den Accord gouf also fonnt tëscht CGFP an der Regierung. Elo ginn déi entspriechend Texter ausgeschafft, déi dann duerch de Ministerrot ginn.

D'Harmonisatioun vun den ënneschte Staats-Carrièrë soll dann vum 1. Juli dëst Joer un gëllen.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué par : ministère de la Fonction publique Le ministre de la Fonction publique, Marc Hansen, et les associations professionnelles représentant les fonctionnaires et employés des carrières inférieures, représentées par Monsieur Gilbert Goergen, Vice-président fédéral de la CGFP, ont signé aujourd'hui un accord relatif à l'harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l'État.

En effet, dans le cadre de l'accord salarial négocié entre le gouvernement et la Confédération générale de la Fonction publique (CGFP) en mars 2021, une harmonisation du déroulement des carrières inférieures actuelles a été convenue et en constituait l'un des points les plus importants. Aussi bien le ministre de la Fonction publique que le Vice-président fédéral de la CGFP se sont félicités en ce jour d'un dialogue social intacte qui a permis, dans un dossier complexe, un avancement rapide des pourparlers dans une atmosphère très constructive, ayant mené à la conclusion d'un accord équilibré.

Il est prévu de se recentrer sur une seule catégorie de traitement/d'indemnité C, comprenant seulement deux groupes de traitement/d'indemnité C1 et C2, selon que les agents ont accompli ou non 5 années d'études secondaires ou équivalentes. Ce regroupement permettra de limiter dans le futur le nombre de carrières à 4 au lieu des 27 carrières actuelles qui sont la conséquence de multiples ajustements ponctuels au fil des dernières décennies. L'approche globale de la présente harmonisation éliminera un certain nombre d'incohérences au niveau de l'agencement des carrières inférieures, de façon à mettre en place une structure plus transparente et équitable et en même temps apporter une simplification substantielle dans la gestion quotidienne des dossiers des concernés.

L'harmonisation, qui touche près de 5.000 agents, dont 3.800 fonctionnaires, aura en outre pour effet de supprimer les barrières auxquelles sont actuellement confrontés les fonctionnaires de certains groupes de traitement au niveau des possibilités de changer d'administration et ainsi la mobilité interne, élément important dans le cadre d'une gestion des ressources humaines moderne, sera facilitée.

L'élaboration des textes afférents commence dès maintenant et le Conseil de gouvernement sera saisi dès que possible d'un avant-projet de loi pour entamer la procédure législative. Il a été convenu d'appliquer cette harmonisation avec effet au 1er juillet 2022.