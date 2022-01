Och iwwert d’Steiergerechtegkeet ass dëst Joer eng grouss Debatt an der Chamber virgesinn.

Ma de Wirtschafts- a Sozialrot - e Gremium an deem Staat, Patronat a Gewerkschaften vertruede sinn - huet en Donneschdeg een Dokument publizéiert, dat als Basis fir d’Debatt kéint déngen. An zwar eng "Analys iwwert déi steierlech Donnéeën zu Lëtzbuerg am Joer 2021".

Interessant ass ënnert anerem, datt am Géigesaz zu der leschter Analys vun 2018, den Impakt vun der Steierreform vun 2017 an e gewësst Glätten an der Mëttelschicht sech an den neien Zuelen erëmspigelt. Et bleift awer esou, datt och no der Reform nach ëmmer besonnesch d’Akommesklassen, déi tëscht 40.000 a 70.000 Euro an déi, déi tëscht 200.000 an 350.000 Euro d’Joer verdéngen, dem Staat am meeschten Akommessteier erabréngen.

Verdeelung Stéit no Akommesklammes am Joer 2018.

Verdeelung Stéit no Akommesklammes am Joer 2021.

Keng Ännerung gëtt et och beim Constat, datt d'Grondsteier zu Lëtzebuerg nach ëmmer eng vun den niddregsten an Europa ass, mä de Premier Xavier Bettel huet jo e Gesetzprojet virum Enn vum Joer nach ugekënnegt. D’Vertrieder vun de Salariéeë vermësse bei der Grondsteier virun allem, datt déi net gestaffelt ass.

Patronat a Gewerkschafte formuléieren am Avis e puer Recommandatiounen oder Warnungen. Béid Säite sinn zum Beispill fir eng Upassung vun de Steier-Tariffer un d’Inflatioun. D’Vertrieder vun de Patrone si par konter dogéint, datt déi Upassung automatesch soll sinn.