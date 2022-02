Et géif ee refuséieren, fir d'Feelverhale vun enger klenger Minoritéit bestrooft ze ginn. Rieds geet vun den zënter Méint unhalenden Demoen an der Stad.

"Et ass en Hon an e Skandal", mat deene Wierder reagéiert d’Plattform JIF op d’Äntwert, déi si vun der Stad Lëtzebuerg krute fir de Fraestreik an engem gudde Mount.

Et géif een einfach mat den Anti-Vaccin-Maniffe gläich gestallt ginn an un den Tracé tëscht dem Glacis an der Place de l’Europe limitéiert ginn an dat ouni Grond, bedauert d’Plattform. "Mir refuséieren, wéinst dem Feelverhale vun enger klenger Minoritéit elo bestrooft ze ginn", huet d’Michelle Cloos vum OGBL op der Presentatioun vum Streik e Méindeg de Moie betount. Hei géing et ëm eng politesch Grondsazdiskussioun an demokratesch Rechter goen, an do hätt eng Regierung sech "net hannert enger Gemeng ze verstoppen".

Et géif fir si kloer keng Alternativ ginn zu engem legale Fraestreik an engem Cortège tëscht der Gare an der Place d'Armes, wéi et och déi lescht 2 Joer de Fall war. Et hätt een och eng schrëftlech Äntwert op d'Demande vun der Maniff gefrot, an hofft, datt et nach zu engem Revirement vun der Stater Buergermeeschtesch kënnt.