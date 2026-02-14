RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

CGDISAccident tëscht zwee Bussen op der N31 a fënnef Blesséierter um Lampertsbierg

RTL Lëtzebuerg
De CGDIS mellt véier Tëschefäll vum Freideg den Owend, bei deenen aacht Leit blesséiert goufen.
Update: 14.02.2026 07:53
© Laurent Weber

De Samu vun Esch war e Freideg den Owend zweemol am Asaz. Géint 19.45 Auer hat et an der Zolwer Strooss zu Bieles an engem Appartement gebrannt. De CGDIS mellt ee Blesséierten, wärend awer fënnef Persounen an d’Spidol koumen, déi meescht fir eng Kontroll. Nieft dem SAMU waren eng ganz Rei Rettungsequippen aus dem Minett, Suessem/Déifferdeng, Käerjeng, Schëffleng, Esch a Keel, am Asaz.

Géint 20.40 Auer du waren op der National 31 tëscht Esch a Bieles zwee Bussen aneneegerannt. Eng Persoun gouf verwonnt. De SAMU war nieft en Ekippe vu Schëffleng, Suessem/Déifferdeng an Diddeleng, op der Plaz.

En Accident mat direkt fënnef Blesséierten war kuerz no 20.30 Auer um Lampertsbierg an der Stad an der Allee Scheffer. Zwee Ween hate sech do ze pake kritt, d’Stater Rettungsdéngschter waren hei am Asaz. Um18.30 Auer schonn hat et gerabbelt op der Diddelenger Autobunn um Beetebuerger Kräiz. Eng blesséiert Persoun gouf vun de Rettungsekippe vun Diddeleng a Beetebuerg behandelt.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Quentin Fillon Maillet wënnt Gold am Biathlon-Sprint
Video
4
Me Prum reagéiert op Decisioun vu Verwaltungsgeriicht
"Wa mer Recht kréien, da schloe mer zeréck", esou den Affekot vum Dr. Wilmes
Video
A Richtung Clausen
Camion hänkt an der Kéier bei Tour Malakoff fest
Vum Parquet validéiert
181 Führerschäiner dëst Joer wéinst Alkohol agezunn
Video
Fotoen
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Weider News
Buergbrennen z Méchela
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Ratingsagence Moody's
Lëtzebuerg behält säin Triple-A-Status
Vältesdag: Margot a René ginn duerch deck an dënn
"Et gouf keng Bänk am Park, op där mir eis net gekësst hunn"
Video
Fotoen
0
Background am Gespréich (14. Februar)
Thema: Gutt Liewen am Alter
Video
0
Op der N31 zu Raemerich
Bei engem Accident tëscht zwee Busser gouf eng Persoun blesséiert
Fotoen
Fënnef Persoune koume fir eng Kontroll an d'Spidol
E Freideg huet et zu Bieles an engem Appartement gebrannt
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.