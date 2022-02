Tëschent dem 14. an dem 20. Februar goufen et nach 3.648 Fäll, dat ass e Minus vun 38 Prozent.

An der Fuesvakanz goufen awer och nëmmen eng 15.000 PCR Tester gemeet, dat sinn der 9000 manner wéi nach déi Woch virdrun. Den Inzidenzwäert iwwer 7 Deeg pro 100.000 Awunner, ass vu méi wéi 900 op elo 575 zeréck gaangen.

D'Santé notéiert eng Baisse an all den Alterskategorien.

Am däitlechsten ass se bei de Kanner a Jonken bis 14 Joer. Do gouf et e Minus vu 64 Prozent.

Am héchsten ass den Inzidenzwäert bei Leit tëschent 30 a 44 Joer.

7 Mënschen sinn d'lescht Woch a Verbindung mat Covid-19 gestuerwen. Si haten am Duerchschnëtt 85 Joer.

Am Spidol waren 42 Leit oder enger normaler Statioun an 9 Patienten op der Intensivstatioun.

Eng 6.500 Persounen hu sech impfe gelooss, fir bësse méi wéi 900 Leit war et déi éischt Dosis.

Den Impftaux läit elo bei 77,7 Prozent.

An Zukunft bleiwen déi 3 Impfzentren an d'Pop-Up-Zenteren an de grousse Geschäfter respektiv op der Stater Gare méindes zou.

Hei dat offiziellt Schreiwes:



COVID-19 : Rétrospective de la semaine du 4 au 20 février 2022

Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / le Laboratoire national de santé (LNS) / le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) Pour la semaine du 14 au 20 février 2022, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a diminué de 5.871 à 3.648 (-38%).

Parmi les 3.648 infections détectées cette semaine, le taux d'incidence est de 661 pour 100.000 personnes non-vaccinées et de 540 pour 100.000 personnes avec un schéma vaccinal complet.

Parmi les hospitalisations, 18 patients sur 42 hospitalisés en soins normaux n'étaient pas vaccinés (24 patients avaient un schéma vaccinal complet), alors que 6 patients sur 9 en soins intensifs n'étaient pas vaccinés. Le taux d'incidence calculé sur 100.000 personnes hospitalisées (5 ans et plus) ayant un schéma vaccinal complet est de 5,29 en soins normaux et 1,32 en soins intensifs . Le taux d'incidence calculé sur 100.000 personnes hospitalisées (5 ans et plus) non-vaccinées est de 12,18 en soins normaux et 2,03 en soins intensifs.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine 14 au 20 février diminué de 24.343 à 15.271

50 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 65 pour la semaine d'avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 2.024. Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 20 février, le nombre d'infections actives a diminué à 9.738 par rapport à 17.135 au 13 février et le nombre de personnes guéries est passé à 167.784 (par rapport à 156.746). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 35,3 ans.

Pour la semaine 14 au 20 février, 7 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. L'âge moyen des personnes décédées est de 85 ans.

Dans les hôpitaux, 42 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 64 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a diminué de 10 à 9. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 56 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) est passé à 0,84 (0,55 la semaine précédente), et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 24,12% à 23,89%.

Le taux d'incidence a diminué à 575 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 924 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

Les réinfections ainsi que les autotests certifiés dans les écoles ont été inclus dans le calcul des taux d'incidence. Par rapport à la semaine précédente, le taux d'incidence diminue dans tous les groupes d'âge. La plus grande diminution est enregistrée chez les enfants de 0-14 ans (-64%). A noter que la semaine du 07/02-13/02 environ 21% des tests positifs chez les enfants de 0-14 ans étaient des tests antigéniques réalisés à l'école alors que la semaine du 14/02-20/02 suite aux vacances scolaires il n'y a pas eu de tests antigéniques réalisés à l'école. Dans les groupes d'âge entre 15 et 59 ans une diminution de l'ordre de 26% à 36 % est enregistrée alors que la diminution est moins importante chez les 60 -64 ans (-18%) et les 75 ou plus ans (-17%). Le taux d'incidence le plus bas est enregistré chez les 60-74 ans (353 cas pour 100000 habitants) alors que le taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 30-44 ans (892 cas pour 100000 habitants).

Quarantaines et isolements

Pendant la semaine 14 au 20 février, 15.240 personnes se trouvaient en isolement (-41%) et 559 en quarantaine (-82%).

Contaminations

Avec le nombre de cas qui reste important, il est difficile d'appeler tous les cas de la semaine et donc de déterminer la source probable de contamination.

Le cercle familial est la source la plus fréquente (37,4%), suivi de l'éducation (5,5%), des voyages à l'étranger (4,9%), des loisirs (4,7%) et du travail (3,8%). La part des sources indéterminées augmente (39,2%).

Vaccinations : point de situation

Pour la semaine du 14 au 20 février, 6.594 doses ont été administrées au total. 931 personnes ont reçu une 1re dose, 1.585 une 2e dose, 3.423 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 655 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 21 février à 1.260.842.

467.347 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 77,7% par rapport à la population vaccinable (donc la population 5+).

COVID-19 et hôpitaux: baisse de la phase du plan de montée en charge au niveau 2

Au vu de l'évolution favorable des hospitalisations de patients atteints de COVID-19 tant au niveau des soins intensifs que des soins normaux dans les établissements hospitaliers, la cellule de crise nationale en accord avec la FHL a retenu de baisser la phase du plan de montée en charge au niveau 2.

Les patients hospitalisés pour une autre cause, mais porteur du virus COVID-19, restent toutefois un souci pour l'organisation interne des hôpitaux. Ceux-ci resteront vigilants et surveilleront cette évolution dans les semaines à venir.

Fermeture du centre de vaccination installé à Luxexpo The Box et réouverture du centre installé dans le Hall Victor Hugo

Le centre de vaccination installé provisoirement à Luxexpo The Box (Luxembourg-Kirchberg) fermera ses portes le 5 mars 2022. Il sera remplacé par le centre de vaccination Hall Victor Hugo au Limpertsberg qui rouvrira ses portes le 8 mars 2022.

La prise de rendez-vous (pour la vaccination) dans les centres de vaccination se fait en ligne sur Guichet.lu. Les heures d'ouverture de tous les points de vaccination sont à consulter sur www.impfen.lu. Le samedi 26 février 2022, en raison du lancement de la Capitale Européenne de la Culture, Esch2022, le centre de vaccination à Esch-sur-Alzette fermera ses portes à 12 :00 heures au lieu de 13 :00 heures.

Fermeture les lundis de tous les points de vaccination

À partir du lundi 28 février (inclus), les 3 centres de vaccination ainsi que les pop-ups dans les centres commerciaux et à la gare de Luxembourg seront fermés les lundis.

La liste de tous les spots de vaccinations est actualisée de façon continue et peut être consultée à partir du site web: www.impfen.lu.

« Pop Up » Vaccination: Lëtzebuerg léisst sech impfen

Pour renforcer la couverture vaccinale, le gouvernement a décidé de faciliter l'accès à la vaccination en déployant des spots de vaccination temporaires (« Pop Up » Vaccination) et des équipes mobiles seront présentes dans les endroits de passage (zones piétonnes, galeries marchandes, événements organisés par certaines communes).

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de Santé LNS https://lns.lu/en/publications-en/

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Selon le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le niveau de contamination des 13 stations d'épuration analysées au cours de la septième semaine de 2022 montre une prévalence toujours élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau national. La diminution du flux de SARS-CoV-2 amorcée les deux semaines passées est de nouveau confirmée cette semaine, même si les valeurs observées restent encore importantes. Cette baisse est également toujours perceptible au niveau de l'ensemble des stations d'épuration étudiées.

Les résultats des prochaines semaines seront cruciaux pour confirmer cette tendance à la baisse.

L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/