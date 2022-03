De Gewerkschafte ginn d'Mesuren, déi nom Energiedësch annoncéiert goufen, net wäit genuch.

Et wier zwar e Schratt an déi richteg Richtung, mee et huet een nach aner Iddien. Souwuel den LCGB wéi och den OGBL bedaueren, datt ee sech net mat hinnen un en Dësch gesat hätt a si elo déi nei Mesuren an engem Communiqué missten entdecken.

Reaktiounen Energiedësch / Reportage Diana Hoffmann

D'Stéit, déi vun der Allocation de vie chère profitéieren oder mat hirem Revenu maximal 25 Prozent driwwer leien, fir eligibel fir dës ze sinn, kënne geschwë vun enger Energie-Primm tëscht 200 a 400 Euro de Mount profitéieren. Fir d'Gaspräisser ze stabiliséieren, ginn d'Netzkäschten erofgesat. Heivir muss awer emol e Gesetz gestëmmt ginn, wat fréistens am Abrëll wäert de Fall sinn. De President vum LCGB de Patrick Dury begréisst déi nei Mesuren.



"Allerdéngs fuerdert den LCGB e globaalt Konzept. Eent wat d’Präisser vu Gas, Stroum a Sprit concernéiert. Den 13. Dezember hate mer an der Tripartite gefrot, fir Maximalpräisser beim Sprit anzeféieren. A mer sinn der Meenung, datt haut e globaalt Konzept am Beräich vun der Energie misst op den Dësch kommen. Fir op där enger Säit d'Kafkraaft vun de Leit ze schützen an op där aner Säit d’Inflatioun an de Grëff ze kréien. An dat geet an eisen Ae méi wäit."



Wat e Méindeg annoncéiert gouf, kéint deemno just als éischte Schrëtt gesi ginn. Esou gesäit dat och d'Presidentin vum OGBL, d'Nora Back. Et wier schwéier anzeschätzen, wat déi Mesurë bréngen, well ee se misst à chaud an engem Communiqué entdecken. Et gëtt bedauert, net mat agebonne ginn ze sinn. Der Presidentin vum OGBL no hätt ee kéinte méi iwwert d'Allocation de vie chère reegelen.



"Mir hate gefuerdert, datt se verduebelt gëtt. Hei passéiert awer näischt. Mer haten och gefuerdert, datt de Krees vun de Beneficiairen erweidert gëtt. Mee och do bleift et beim ale System. Elo gouf de Wee iwwert d’Primm gewielt, deen awer näischt um Prinzip ännert, datt d'Allocation de vie chère ze niddreg ass an datt net genuch Leit dovu kënne profitéieren."



Doriwwer eraus misst dann d'Allocation de vie chère indexéiert ginn, fir d'Kafkraaft vun de Beneficiairen ze erhalen. Och wat d'Stabiliséiere vun de Gas- an Elektreschpräisser ugeet, misst een nach analyséiere wéi villverspriechend dëst ass, wëll op d'mannst d'Elektreschpräisser op engem dach héijen Niveau solle stabiliséiert ginn. Weider bedauert een, datt näischt bei de Mazout- oder Bensinnspräisser virgesinn ass. Hei wiere schliisslech och Leit, déi kee Choix hätten, op d'Benotzen ze verzichten.