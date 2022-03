Nei Buergermeeschtesch an der Successioun vum Jos Roller dierft eisen Informatiounen no d'Marguy Kirsch-Hirtt vun Hënsdref ginn.

No bal 5 Joerzéngten am Déngscht vun der Gemeng Luerenzweiler leet de Jos Roller Enn vum Mount säi Mandat als Buergermeeschter of - ee Posten, deen de Politiker zanter 1987 hat.

De Jos Roller huet op der Biergerlëscht vun "Är Leit" kandidéiert - dës lokalpolitesch Demissioun geschitt nëmmen 1 Mount nodeems, datt och de laangjärege Buergermeeschter vun der Nopeschgemeng Steesel Jempy Klein säi Buergermeeschter-Mandat néiergeluecht huet.

Wéi et heescht bleift de Jos Roller awer nach e puer Méint als Conseiller aktiv, bis datt de politeschen Wiessel komplett an dréchenen Dicher ass.

Wéi et op RTL-Nofro hi vum Jos Roller heescht, wéilt hien duerch säi Récktrëtt zur "politescher Erneierung an der Kontinuitéit zu Luerenzweiler bäidroen".

Nei Buergermeeschtesch an der Successioun vum Jos Roller dierft eisen Informatiounen no d'Marguy Kirsch-Hirtt vun Hënsdref ginn, iwwerdeem dann de Paul Bach den 1. Schäffeposten géif iwwerhuelen an den Arno Mersch den 2. Schäffen bleift.

Dës Propose muss awer an engem spéidere Gemengerot dëse Mount an engem geheime Vott ugeholl an dem Grand-Duc proposéiert ginn.