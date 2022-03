De 5. August d'lescht Joer gouf d'Läich vum Marco Alves Santo am Floss Rio Mondego an der Géigend vu Figueira da Foz entdeckt. Et gouf enquêtéiert.

Wéi de Parquet elo matdeelt, konnt een am Laf vun den Ermëttlungen an Zesummenaarbecht mat de portugiseschen Autoritéiten den 9. Mäerz 4 Persounen hei am Land festhuelen, déi am Verdacht stinn, eppes mam Doud vum Lëtzebuerger Resident ze dinn ze hunn.

Et handelt sech ëm d'Partnerin vum Affer, där hir Mamm, der Mamm hire Frënd an ëm e weidere Familljemember vun de genannte Leit. Si all koume virun den Untersuchungsriichter an 3 vun hinne sinn elo an Untersuchungshaft.

D'Instruktioun wier weiderhin amgaangen, heescht et nach am Communiqué vum Parquet. Bis op Weideres gëllt de Prinzip vun der Onschold.

Schreiwes vum Lëtzebuerger Parquet

Communiqué du parquet de Luxembourg - quatre arrestations en relation avec la mort violente en août 2021 au Portugal d’un résident luxembourgeois de nationalité portugaise

15.03.2022 Le 5 août 2021, le corps sans vie d’un résident luxembourgeois, de nationalité portugaise, avait été découvert dans une rivière près de Figueira Da Foz au Portugal. Il s’était rapidement avéré que l’homme (46 ans à l’époque) avait été la victime d’un homicide. Comme il ne pouvait pas être exclu que l’auteur ou les auteurs de ce crime vivaient également au Luxembourg, le parquet de Luxembourg avait ouvert une information judiciaire le 7 septembre 2021.

Depuis lors, le Service de police judiciaire luxembourgeois a travaillé en étroite collaboration avec les autorités portugaises afin d'enquêter sur les circonstances de la mort. L’enquête minutieuse de la police judiciaire a permis de procéder le 9 mars 2022 sur mandat du juge d'instruction de Luxembourg à l’arrestation de quatre personnes. Il s’agit de la concubine du défunt (45 ans), de la mère de la concubine (64 ans), du concubin de cette dernière (54 ans) ainsi que du fils issu d’un premier mariage de la concubine de la victime (25 ans).

Le lendemain de l’arrestation, le 10 mars 2022, les quatre suspects ont été entendus par le juge d’instruction qui a décidé à l’issue des interrogatoires de placer les trois premières personnes en détention préventive et de soumettre la quatrième à un contrôle judiciaire.

L’instruction se poursuit et de nombreuses vérifications sont toujours en cours.

Il est rappelé que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par une juridiction de fond.