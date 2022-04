No laangem Hin an Hir tëscht der Santé an dem Centre Medicale Potaschbierg koum elo d'Briecheisen an de Gebrauch.

Zanter e Mëttwoch ass d'Radiologie vum Centre mat Röntgen, Scanner an IRM am Asaz. Eigentlech sollt den Zentrum am Osten schonn Ufank Abrëll seng Dieren opmaachen, ma d'Santésministesch hat e Verbuet ausgeschwat fir den IRM a Betrib ze huelen. Mat der Begrënnung, dat géing géint d'Spidolsgesetz verstoussen.

Den Oste vum Land – deen dacks a punkto medezinescher Versuergung vernoléissegt wier – wier e gutt Stéck virubruecht ginn, esou d'lokal Politik.

De Léon Gloden:

„Den Echo vun de Leit ass immens positiv. Se begréissen, datt eppes geschitt. Et ass e Projet, deen net géint ee gericht ass, de Projet ass fir d'Patienten, fir jiddwereen do. Dat ass e wichtege Schrëtt an der medezinescher Versuergung vum Osten."

Dierf een oder dierf een net en IRM a privaten Zentren ubidden? Zu Gréiwemaacher huet ee schonn 2017 d'Ufro gemaach. Et gouf eng Ofso. 2019 awer huet d'Verwaltungsgeriicht festgehalen, datt d'Verbuet de fräien Exercice vum Beruff vum Dokter limitéiert.

Et ass e laangwierege Sträit iwwert d'Interpretatioun vun engem Règlement grand-ducale. E Sträit, deen d'Patienten an der Schlaang stoe léisst.

Den Dr Frédéric Henkes, Chef-Medeziner vum CIMP:

„Den Ament sinn 11 Maschinnen um Marché aktiv. Dat heite wier déi 12. An der leschter Zäit si 4 Maschinnen dobäikomm. Dat geet net duer. D'Waardezäite sinn nach ëmmer immens laang. Et ass sécher Besoin do, fir weider Maschinnen unzeschafen."

Op déi hire Wee an d'Spideeler oder awer a privat Zentre fannen, bleift ze diskutéieren, sou nach den Dr Frédéric Henkes:

„Bei eis gëtt de Patient genau d'nämmlecht ewéi am Spidol fakturéiert. Do ass beim IRM de Forfait bei 162,90 Euro. Dat ass awer just dat, wat de Radiolog ofrechne kann. Déi ganz technesch Fraisen, déi kritt de Patient den Ament net a Rechnung gestallt. Firwat? Mir wëlle keng Zwou-Klassen-Gesellschaft opbauen.“

Op dës awer rembourséiert ginn, bleift ofzewaarden. Dem aktuelle Kader no gesäit et éischter no engem „Nee“ bei der Gesondheetskeess aus – ma dat lescht Wuert ass nach net geschwat.

D'Paulette Lenert: „Ech hunn haut, nodeems ech d'Informatioun krut, datt den Zenter opgemaach huet, eis Leit vun der Direktioun op de Potaschbierg geschéckt. Si maachen e Rapport. Opgrond vun deem, wäert sech och eng CNS kënnen definitiv positionéieren. Wann ee Fakte schaaft, da muss een domat rechnen, datt d'Autoritéiten e puer Deeg brauchen, fir sech mat dësen ze befaassen."

D'Ministesch bedauert de Schratt vun de Bedreiwer. Et wier een dobäi Ännerungen um legale Kader ze schafen, mee dës bréichten Zäit.

„Wa mer de Schratt maachen, fir raus aus dem Spidol ze goen, dann ass dat näischt, wat een einfach an oniwwerluecht soll maachen. Et ass de Wonsch vun der Regierung an och vu menge Leit, fir do einfach e richtege Kader ze setzen. Dat ass keng kuerz-otmesch Aarbecht."

Aktuell sicht een éischter no nohaltege Solutiounen. Ob Konsequenzen nokommen, bleift ofzewaarden.