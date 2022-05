Feierlech an a Begleedung vu Militärmusek krut d'groussherzoglech Koppel en Dënschdeg Äddi gesot, éier et an de Fliger a Richtung Lissabon goung.

Op Invitatioun vum President vun der portugisescher Republik ass déi groussherzoglech Koppel déi nächst zwee Deeg op Staatsvisitt zu Lissabon a Cascais. En Dënschdeg am Nomëtteg war den Depart um Findel. Mat dobäi sinn och d'Ministere Jean Asselborn, Corinne Cahen, Franz Fayot a Yuriko Backes, grad wéi eng offiziell Wirtschaftsdelegatioun a Vertrieder aus dem Kultursecteur.

Fir de Grand-Duc Henri an d'Grande-Duchesse Maria Theresa ass et net den éischten offizielle Besuch a Portugal. Schonn 2010 ware si vum portugisesche President invitéiert ginn. Eng zweet Staatsvisitt ass dem Protokoll no éischter onüblech, ma et ënnersträicht déi excellent Relatiounen tëscht béide Länner. Déi aktuell Rees war eigentlech fir 2020 geplangt, gouf awer wéinst der Pandemie op dëst Joer verréckelt.

Wat steet um Programm?



E Mëttwoch verbréngt déi groussherzoglech Koppel an hir Delegatioun den éischten Dag vun der Staatsvisitt zu Lissabon. Si ginn offiziell vum portugisesche President empfaangen a ginn an d’Kierch Saint-Marie. Am Nomëtteg dann ass eng Visitt mam Tram am historesche Quartier vu Lissabon virgesinn. Parallel dozou hëlt de Wirtschaftsminister Franz Fayot un engem Start Up Evenement Deel.

Den Donneschden wäerte sech de Grand-Duc, d'Grande Duchesse an d'Ministere mat Deputéierten aus dem portugisesche Parlament austauschen, grad ewéi dem Premier São Bento Mansion. Nom Mëttegiessen geet et dann op Cascais, fir ënner anerem eng Visitt vun der Expo "Portugal et Luxembourg - pays d'espoir en temps de détresse."

Béid Länner verbënnt vill



Et ass iwwregens och zu Cascais, wou am Juni 1940 d'Grande Duchesse Charlotte, de Prënz Felix, hir 6 Kanner a Regierungsmembere fir e puer Wochen ënnerkoumen, nodeems se wéinst der däitscher Invasioun zu Lëtzebuerg geflücht waren.

Diplomatesch Relatiounen tëscht Lëtzebuerg a Portugal ginn et schon zanter méi wéi 130 Joer. 1891 gouf et den Éischten portugiseschen Ambassadeur an eisem Land. An zënter 34 Joer huet Lëtzebuerg eng Ambassade mat Sëtz zu Lissabon.

Net ze vergiessen, dass Lëtzebuerg ganz wichteg fir déi portugisesch Immigratioun ass. Ronn 94.000 Leit mat portugisescher Nationalitéit wunnen aktuell am Grand-Duché. Si maache mat méi wéi 15% den gréissten Undeel un Auslänner bei eis am Land aus. Eng 300 Lëtzebuerger hu sech iwwerdeems a Portugal néiergelooss. Woubäi onkloer ass, ob déi portugisesch Autoritéite bei dëse Zuele vun Enn 2019 och di Duebel-Nationalitéit consideréiert hunn.