An der Moyenne leit all 10. Fra ënner Endometriose. Eng chronesch Krankheet, iwwer déi awer nach net genuch geschwat gëtt.

Fir dat ze änneren, hunn d’Gemengen aus der Stad, Diddeleng a Beetebuerg ewéi och verschiddenen Associatiounen eng Sensibiliséierungscampagne lancéiert. En Dënschdeg gouf eng Table ronde mat Concernéierten an Experten am Tramsschapp organiséiert.

Chronesch Krankheet Endometrios / Reportage Sabrina Backes

Vun enger Endometriose schwätzt een, wa sech Gebärmutterschläimhaut-änlech Zelle baussent der Gebärmutter usammelen. Dat kann dann op den Eeërstäck, an der Blos oder tëscht dem Uterus an dem Daarm sinn. Dacks bilde sech awer och sougenannte Schockelas-Kysten, de Prof. Jean-Luc Squifflet, Gynécologue an der Universitéits Clinique Saint-Luc zu Bréissel:

"Principalement au niveau des ovaires, qui sont ces petites tâches blanches à droite et à gauche de l’utérus, qui sont la réserve des oeux, qui vont être garant de la fertilité, et au niveau des ces ovaires, on peut avoir des poches de sang, on appelle des kystes et qui ont l’aspect vraiment de chocolat fondu et qu’on appelle des kystes chocolat."

Eng Diagnos ze stellen, ass awer dacks schwiereg, dacks geschitt dat eréischt duerch eng Laparoskopie, also duerch e chirurgeschen Agrëff. Dat läit dorunner, dass eng Endometrios ganz vill verschidde Symptomer kann hunn, wéi staark Péng wärend oder tëscht de Reegelen, Problemer mat der Verdauung oder beim Waasserloossen, ewéi och Onfruchtbarkeet.

An der Moyenne dauert et bis zu 10 Joer bis d’Krankheet erkannt gëtt. Et ass e laange Leidenswee fir vill Betraffener. Eng betraffe Fra erzielt vun hirer Erfarung:

"Bei mir ass et éischter den asymptomatesche Verlaf, och e puer Dokteren opgesicht wéinst Blosepéng, wärend Joren, och Urolog, alles duerchgaangen... all Spezialist, näischt fonnt. Beim Accouchement gouf da festgestallt, via Cesarienne, dass ech scho voller Endometrios wär. Wat ee vun deene schéinste Momenter sollt sinn am Liewen, och ee Moment war, wou een net weess, wat ee soll maachen. Wou ech och guer keng Hëllefsstellung an der Klinik krut am Nachhinein."

Eng aner Fra weess bis haut net op se Endometrios huet, obwuel Unzeechen do waren an hir Mamm scho mat Endometrios diagnostizéiert ginn ass:

„Du sollt ech dann operéiert ginn, fir dass dat sollt behuewe ginn an de Chirurg, deen huet eppes erausgeholl, eng Pochette mat Blutt, déi u mengem Daarm war an e wosst net, wat et wier, en huet gesot et wier eppes gynekologesches an d’Gynekologin huet gesot, et wier eppes um Daarm...“

Mat hirem Wéi géinge sech och vill Fraen net richteg eescht geholl fillen. Eng Fra erzielt iwwer Remarken, déi si gemaach krut:

„Nach viru 6-8 Méint. Ech war bei 3 Gynekologen, déi lescht Gynekologin.. ech war ëmmer bei Fraen, well ech geduecht hunn, ech géif vu Frae méi gehéiert ginn, do hunn ech dann ze héiere kritt ech wär sensibel, et wär alles a mengem Kapp. Ech misst mech villäicht mol bëssen zesummerappen, dat wär jo awer normal.“

Wat d'Behandlung vun der Krankheet ugeet, wier et dem Prof. Squifflet no sënnvoll Hormontraitementer oder och operativ Agrëffer mat bestëmmten Alternativen ze kombinéieren, wéi zum Beispill d'Ernärung ëmzestellen oder bei de Kiné ze goen. Den Ament sinn och Etüden amgaangen, fir en Test op Endometrios ze entwéckelen.

D’Organisateuren an déi Betraffen erhoffe sech vun dësem Evenement ënner anerem, datt Professioneller aus der Santé Formatiounen iwwer dëse Sujet kréien, oder och Expertenzenteren ageriicht ginn, wéi et och a Frankräich de Fall ass.