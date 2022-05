E Freideg den Owend war d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert um Platto am Journal, wou et ënner anerem ëm d'IRM hei am Land gaangen ass.

IRM um Potaschbierg gëtt vun CHL iwwerholl

Et gouf e Freideg confirméiert, datt den CHL de privaten IRM um Potaschbierg géif iwwerhuelen, esou d'Paulette Lenert. Der aktueller Gesetzgebung kënnen esou Sitte just vu Spideeler exploitéiert ginn. Den Accord tëscht den Acteure vum CHL a vum Potaschbierg gouf e Freideg ënnerschriwwen an eng Demande ass am Gesondheetsminister agaangen.

Aktuell wier et nach méiglech, e weidere Site am Norden opzeriichten, well d'Nordspidol nach Site op huet. Dem Gesetz no sinn d'Sitte pro Spidol limitéiert, a just d'Spidol am Norden an d'CHL hate bis dëse Freideg nach e Site fräi.

Fir elo awer nach weider Sitte kënnen opzemaachen, muss d'Gesetz geännert ginn, wat mat engem Gesetzprojet, deen déi nächst Woch am Regierungsrot wäert sinn, kéint gemaach ginn. Domadder ass et méiglech, datt et IRMen ausserhalb vu Spideeler kënnen opgeriicht ginn, wann dës engem Spidol ugeschloss sinn.

D'Gesondheetsministesch seet, op d'Bezuele vun dem IRM bezunn, dat ee mat dem neien Ament elo zesumme mam Claude Hagen, Minister fir d'Sécurité sociale, géif kucken, datt déi Leit, déi bis ewell an och an Zukunft den IRM um Potaschbierg genotzt hunn, zeréckbezuelt sollte ginn. D'Ministesch ass awer zouversiichtlech, datt dëst no de Gespréicher déi nächst Woch de Fall wäert sinn. D'Paulette Lenert wëll där Fro awer net virgräifen, well dës Decisioun ebe bei der CNS géif leien.

Vum 1. Juni un: Ettelbrécker Maternité mécht nees op



Den 1. Juni geet d’Maternité zu Ettelbréck erëm op. Och déi Informatioun huet d'Gesondheetsministesch den Owend am Interview op Tëlee Lëtzebuerg annoncéiert. D'Paulette Lenert huet explizéiert, datt e Modell ausgeschafft gouf, och do an Zesummenaarbecht mam CHL. Déi Aarbechte ginn déi nächst Woch finaliséiert an dann och offiziell ugekënnegt. Een Deel vun dësem Modell wäert d'Tëleemedezinn sinn, wou dann en Expert per Video ka bäigeschalt ginn, wann et zu engem Noutfall an der Maternité kënnt. Esou Modelle ginn et och schonn am Ausland.

Déi Formatioune lafen elo schonn a solle bis déi éischt Woch Juni era lafen. En zweeten Deel vum Modell ass de Samu-Néonatale, mat där eng Persoun aus der Maternité an der Stad an engem Noutfall séier an d'Nordspidol bruecht ka ginn, wärend där Zäit wou d'Ekipp op der Plaz via Video kann ënnerstëtzt ginn.

Ëmweltmedezin zu Esch: Dossier ass am Timing

De Chem hätt dës Woch en Dossier eragereecht, deen op den éischte Bléck ganz komplett wier, seet d'Paulette Lenert. Ugefaange gëtt d'Ëmweltklinik zu Esch emol mat Consultatiounen am Juli a bis Enn vum Joer sollen och stationär Behandlungen zu Esch dobäi kommen. Et wëll een dobäi net op dat neit Südspidol waarden, mä elo schonn zu Esch duerchsetzen.

Coronavirus: Situatioun entspaant sech, Virschléi fir eng nächst Etapp solle kommen

Dat aktuellt Gesetz leeft nach bis den 30. Juni, esou d'Ministesch, ma d'Regierung ass am Plangen, fir der Chamber kuerzfristeg Ännerungen an Adaptatiounen ze proposéieren. Eng vun de leschte Mesuren, déi jo elo nach bleiwen, sinn d'Masken am ëffentlechen Transport an et gesäit am Moment gutt aus, datt een do eng Entspanung am Summer wäert kréien.

De Projet fir d'Impfflicht ass prett, an der Regierung waart een aktuell nach op den Avis vun den Experten. Wann dee bis virläit, wäert d'Regierung sech a Saache Impfflicht positionéieren.