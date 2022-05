An de Supermarchéen, mä och an der Provençale, gëtt den Ueleg antëscht rationéiert verkaf. E Problem fir verschidde Restaurateuren.

Dass de Krich an der Ukrain och Auswierkungen op eis Ekonomie huet, ass well gewosst. Vill Restaurateure stinn awer elo just no de leschten Auswierkunge vun de Covid-Restriktioune schonn nees virun engem neie Problem. Well d'Ukrain ee vun deene gréissten Exporteure vu Planzenueleg ass, fänkt deen och zu Lëtzebuerg u rar ze ginn.

15 Liter Planzenueleg verbraucht de Restaurant vum Dali Zhu am Dag. Ma zanter e puer Wochen huet hie Problemer, därs genuch erbäizekréien. Ueleg ass an der chinesescher Kichen essentiell a mir hu momentan eng Penurie bei Planzenueleg a Frittefett. Mir mussen dann eng ganz Rëtsch Supermarchéen ofklapperen an do akafen, well mer soss eise Besoin net gedeckt kréien.

De Restaurateur fiert dann och scho mol eriwwer bei eis däitsch Noperen, ma do ass den Ueleg an de Supermarchéë streng rationéiert.

Rationéiert gëtt och ewell an der Provençale: 30 Liter Sonneblummenueleg pro Dag a Commande kënnen d'Restaurante bestellen, de Präis ass dobäi zolidd geklommen. De Gerant Georges Eischen confirméiert, dass et Schwieregkeete bei der Liwwerung ginn, nennt awer eng ganz Rëtsch méiglech Alternativen, dorënner Colza- a Palmenueleg. Sougenannten Hamsterkeef géingen d'Situatioun nach verschäerfen.

Zu Mutfert am Restaurant gräift ee schonn op Alternative wéi Bounenueleg zeréck. Ma optimal ass dat net an déi héich Uelegpräisser suerge fir Kappzerbrieches. Kuerz oder laang misst een d'Präisser op der Kaart upassen.

Dat gesäit och d'Federatioun vun den Hotelieren, Restaurateuren a Cafetiere kommen. Och bei anere Liewesmëttel wäerten d'Präisser weider klammen. De François Koepp, Generalsekretär vun der Horesca, erwaart sech an dem Kontext e Changement an de Gewunnechte vun de Consommateuren. D'Leit géifen an Zukunft eventuell op manner luxuriéis Produiten zeréckgräifen. D'Léisung géint d'Präisdeierecht am Liewensmëttelsecteur gesäit hien an enger méi staarker regionaler Produktioun.