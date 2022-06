"Et ass wichteg, géint d'Aarmut ze kämpfen, net géint déi aarm Leit", sou den CCDH-President Gilbert Pregno iwwer de Gesetzesprojet fir de "Platzverweis".

Mam "Platzverweis" soll et an Zukunft fir Poliziste méiglech ginn, eng Persoun aus der Entrée vun enger Wunneng oder engem Commerce fort ze huelen. Dat wier e staarken Agrëff an d'Beweegungsfräiheet, dee Leit viséiere géing, déi krank sinn, grav sozial Problemer hunn an an Aarmut liewen. Et géing sech d'Fro stellen, ob d'Mesure proportionell an néideg wier. D'CCDH géing verstoen, datt d'Leit sech net sécher géinge fillen, ma dofir missten et aner Léisunge ginn.

D'Anamarija Tunjic, Juristin bei der Mënscherechtskommissioun, huet drop opmierksam gemaach, datt d'Regierung bei der Reform vum Policegesetz nach kloer géint en "Platzverweis" war - elo hätt se eng 180-Grad-Wendung gemaach.

"De Kontext, an deem dëse Gesetzesprojet presentéiert ginn ass, fanne mer och immens beonrouegend, a mir maachen eis och Suergen, wann et drëms geet, wéi eng Leit, wéi eng Zilgrupp haaptsächlech riskéiert, dovunner betraff ze ginn. De Gesetzesprojet ass am Hierscht d'lescht Joer als Deel vun engem Katalog vu Mesuren, fir d'Drogekriminalitéit hei zu Lëtzebuerg unzegoen, presentéiert ginn, an als wichtege Moyene duergestallt ginn, fir géint Drogendealer a Consommateure virzegoen. Mir stellen och am Generelle fest, datt d'Regierung ëmmer méi op repressiv Mesuren an deem Beräich setzt a sech net genuch fokusséiert op déi ekonomesch a sozial Hannergrënn vun dësem Phenomen."

Extrait Anamarija Tunjic

Den "Platzverweis" géing kloer d'Consommateure vun Droge viséieren, an net d'Drogendealer, esou d'Anamarija Tunjic vun der Mënscherechtskommissioun. Donieft géingen et am Gesetzestext eng Rei onprezis Formulatioune ginn, déi zu juristeschen Onsécherheete féiere kéinten.