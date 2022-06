Wéinst dem aktuellen Impf-Rhythmus mécht den Impfzenter um Lampertsbierg seng Diere vum 2. Juli u provisoresch zou.

Dofir wäert den Impfbus awer méi heefeg an den Asaz kommen. Ënnert anerem kënne sech Awunner um Parking vun der Victor-Hugo-Hal an esou engem Bus impfe loossen. Dat huet de Gesondheetsministère e Freideg de Mëtteg matgedeelt.

Wie seng éischt Dosis an engem Impfzenter krut, da sech fir D'zweet ouni Rendez-vous an engem Impfbus oder mat Rendez-vous an enger Apdikt oder bei engem Dokter vaccinéiere loossen.

Wien e Rendez-vous nom 2. Juli geholl hat, gëtt vun der Covid-Hotline kontaktéiert.

Schreiwes

Fermeture provisoire du centre de vaccination Victor Hugo (10.06.2022)

Communiqué par : ministère de la Santé / ministère d'État

Tenant compte du rythme de vaccination actuel, le centre de vaccination Victor Hugo de Limpertsberg fermera, à partir du 2 juillet 2022, provisoirement ses portes.

Afin de continuer à faciliter au maximum l'accès à la vaccination pour la population, les interventions du Impfbus seront parallèlement plus fréquentes. L'Impfbus sera, entre autres, régulièrement présent sur le parking du Hall Victor Hugo pour les vaccinations contre la COVID-19.

Toutes les personnes ayant reçu leur première dose de vaccination dans le centre de vaccination pourront se présenter sans rendez-vous pour leur deuxième dose dans l'Impfbus, ou prendre rendez-vous auprès d'un pharmacien ou médecin participant à la campagne de vaccination. Par ailleurs, toute personne qui a un rendez-vous après le 2 juillet sera contactée par la hotline.

La liste des possibilités de vaccination peut être consultée sur le site web suivant: www.impfen.lu.

À noter enfin que le gouvernement reste attentif à l'évolution de la campagne de vaccination. Si la situation l'exige, les centres de vaccination peuvent être de nouveau rouverts dans les plus brefs délais.