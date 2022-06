D'Zuel vum éischten Trimester vum Statec weisen, datt och aktuell an der Kris d'Präisser vun den Immobilien am Grand-Duché weider eropginn.

Dobäi ass d'Hausse och net wierklech kleng. Am Verglach mat der Period Januar bis Mäerz 2021 war eng Wunneng oder en Haus dëst Joer an der selwechter Period iwwer 10 Prozent méi deier. Wéi d'Tageblatt schreift, läit provisoreschen Zuelen no den Duerchschnëttspräis fir en Appartement bei ronn 690.000 Euro.

D'Ventë sinn dobäi awer liicht réckleefeg, et goufe an den éischten 3 Méint vum Joer manner Logementer verkaf an och d'Zuel vun de Baugeneemegungen, déi ugefrot goufen, ass liicht zeréckgaangen.

E Mëttwoch war an der Chamber iwwregens iwwert de Wunnengsbau-Spezialfong debattéiert ginn, an deem all staatlech subventionéiert Wunnengsbau-Projete regroupéiert sinn. Op Enn 2021 waren dat eng 250 Projete mat eppes méi wéi 3.300 Wunnengen. De Staat wëll vu Joer zu Joer méi Mëttele fir de Bau vu Logement zur Verfügung stellen. Mëttelfristeg soll et eng hallef Milliard pro Joer sinn. De Logementsminister Kox gesäit dat och als en Investissement an d'Privatwirtschaft, schliisslech wier et déi, déi am Endeffekt géif plangen a bauen.