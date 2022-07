E routineméissege Schnelltest war positiv. D'Resultat muss nach mat engem PCT-Test confirméiert ginn.

De Lex Delles hätt aktuell keng Symptomer, heescht et vum Ministère. Awer hätt hie sech de Reegele konform an Isolatioun beginn a géif senger Aarbecht aus dem Homeoffice eraus weider nogoen. Et ass déi drëtte Kéier, datt de Tourismus-Minister positiv op de Coronavirus getest gouf.

De Communiqué