De Weekend wäerten nees héich Temperaturen gemellt sinn, dofir erënnert d'Police un d'Reegelen um Stauséi a wéi een am beschten op de Stau fiert a parkt.

Virun zwou Wochen war et Weekends drënner an driwwer gaangen um Stauséi.

D'Parkplazen, esou d'Police an engem Communiqué, si gezeechent. Donieft ginn et zwee gréisser Parkingen, déi gratis sinn. Shuttle-Bussen maachen den Trajet.

Op kee Fall soll een sech einfach laanscht Strooss stellen, a scho guer keng Aus- an Afaarten fir Rettungsween blockéieren.

E Sonndeg ass wéinst engem Evenement iwwerdeems déi ganz Uertschaft Lëlz fir de Verkéier gespaart. D'Parkingen sinn awer fir d'Visiteuren op.

D'Police wäert och weiderhi verstäerkt Presenz um Stau weisen. D'Leit sollen op kee Fall probéieren d'Ufere vum Stauséi baussent den erlaabten Zonen ze betrieden. Verstéiss géint d'Reegelen géifen konsequent bei de Parquet weidergoen, heescht et vun der Police.

Weider Informatiounen ginn et op visitluxembourg.com an op police.lu.

Hei de Communiqué vun der Police

Verkehrsinformationen für Besucher des Obersauer Stausees

Aufgrund der für das kommende Wochenende vorhergesagten sommerlichen Temperaturen möchten wir die Besucher des Obersauer Stausees an die verschiedenen Regeln betreffend die Anfahrt sowie die Parksituation um den Stausee sowie dessen Liegewiesen erinnern.

Anfahrts- und Parkmöglichkeiten

Besucher, welche einen Aufenthalt am Obersauer Stausee planen, haben die Möglichkeit die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, z.B. die Buslinien 535, 624 oder 627 sowie die stündlich fahrende Stausee-Navette (Linie 690).

Wenn Sie Ihrem Fahrzeug anreisen, benutzen Sie die ausgeschilderten Parkplätze an den verschiedenen Standorten um den Obersauer Stausee. Stellen Sie ihren Wagen niemals an nicht explizit dafür vorgesehenen Orten ab und blockieren Sie keinesfalls die Aus- und Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge. Sollten die verschiedenen kostenpflichtigen Parkplätze in unmittelbarer Nähe der Liegewiesen um den Stausee komplett sein, werden die Zufahrtswege für Besucher in den Ortschaften Insenborn und Lultzhausen für den Verkehr gesperrt.

Alternativ haben Sie die Möglichkeit die kostenfreien Parkplätze "Am Kéilert" (700 Parkplätze und Shuttle-Service im 20-Minuten-Takt an Wochenenden) und "Kräizfeld" (250 Parkplätze) an der N27 bei Insenborn bzw. Lultzhausen zu nutzen. Beide Parkplätze sind ausgeschildert.

Wichtig: Am Sonntag, den 03.07.2022 ist die Ortschaft Lultzhausen wegen einer Veranstaltung komplett für den Verkehr gesperrt. Die beiden oben erwähnten Parkplätze sind aber weiterhin für Besucher nutzbar.

Benimmregeln am Obersauer Stausee

Besucher sollten keinesfalls versuchen die Ufer des Stausees außerhalb der erlaubten Zonen zu betreten. Verstöße gegen die geltenden Bestimmungen werden konsequent an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

In dieser Hinsicht möchten wir Besucher darauf hinweisen, dass die Polizei auch weiterhin verstärkt Präsenz um und am Obersauer Stausee zeigen und Kontrollen durchführen wird.