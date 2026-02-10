Eng nei Etüd iwwer eng héich Pestizid-Belaaschtung vu Lëtzebuerger Äppel suergt fir Diskussiounen an ass en Dënschdeg e Moien Ausgangspunkt vun eisem Face-à-face. Invitéiert sinn d’Presidentin vum Mouvement Ecologique Blanche Weber an de Bauer an CSV-Deputéierte Jeff Boonen.
Wéi vill Chimie ass wierklech an eise Liewensmëttel?
Firwat gehéiert den Asaz vu Pestiziden nach ëmmer zum Alldag?
Wéi vill Bio wier am Géigesaz realistesch, wann eng ganz Populatioun muss erniert ginn?
