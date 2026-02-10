RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

21 nei Mesuren aus der ZivilgesellschaftAktiounsplang fir d'Klima-Adaptatioun soll erweidert ginn

Diana Hoffmann
Duerch d'Strategie soll d'Resilienz vum Land vis-a-vis vun de Konsequenze vum Klimawandel gestäerkt ginn.
Update: 10.02.2026 07:14
© Diana Hoffmann

Wéi wëll Lëtzebuerg den Erausfuerderunge vum Klimawandel gerecht ginn a sech upassen? Fir op dës Froen ze äntwerten, gouf ënnert der Leedung vum Ëmweltministère eng Strategie mat diverse Mesuren ausgeschafft, fir d’Resilienz vum Land ze verstäerken. Am Cercle Cité an der Stad goufen d’Resultater vun der ëffentlecher Consultatioun an deem Kader presentéiert.

Aktiounsplang fir d’Klimaadaptatioun / Reportage: Diana Hoffmann

107 nei Propose ware vun de 500 Participanten aus iwwer 160 Organisatiounen, Administratiounen an Entreprisë gemaach ginn. Dës hunn zanter dem Fréijoer zejoert de leschten Aktiounsplang, deen aus 131 Mesurë besteet, evaluéiert. Déi meescht Mesuren hätt een och gutt fonnt, mee se hätten nach e leschte Schlëff gebraucht, sou den Norri Schneider vun der Plattform CELL. An un dësem hu Leit matenee geschafft, déi esou net alldeeglech un engem Dësch sëtzen. Sou zum Beispill Ëmweltaktivisten a Baueren oder ONG-Mataarbechter a Leit aus dem Finanzwiesen. Zesumme koum een zu der Conclusioun, dass verschidde Mesurë komplett am bestoenden Aktiounsplang gefeelt hätten. 107 Propose goufen dem Ëmweltministère proposéiert, 21 komplett nei Mesurë goufen do zréckbehalen.

Eng dovunner ass zum Beispill, dass bei der Educatioun iwwert de Klimawandel an d’Adaptatiounsméiglechkeeten nach Loft no uewe wier. “Dat heescht, do geet et wierklech dorëms, ze verstoen, wat d’Klimakrise sinn. Fir eng ganz Kultur vun der Upassung vu jonkem Alter un ze schafen. Well mir wäerte mat där Upassung musse liewen”, huet den Ëmweltminister Serge Wilmes ënnerstrach.

E weidere Punkt, deen der Zivilgesellschaft wichteg war, ass dass misst méi mat den Assurancen zesummegeschafft ginn. Dëst, fir dass d’Schied an d’Konsequenze vu zukünftegen Naturkatastrophe kéinte besser quantifizéiert ginn. Da gouf och proposéiert, an ugeholl, fir eng Plattform ze schafen, wou sech d’Regierung, d’Ministèren an d’Bevëlkerung kënnen austauschen. Fir de Prozess weider um lafen ze halen, ginn hei Informatioune publizéiert, wéi Mesuren ëmgesat ginn, respektiv, wou se an hirer Ëmsetzung dru sinn.

31 Moossnamen, déi d’Leit proposéiert hunn, goufen dann net zréckbehalen, well et se schonn am Aktiounsplang iwwer d’Klimaadaptatioun gëtt, respektiv, se dobäi sinn ëmgesat ze ginn. 28 Proposen hu schonn existéiert, mee et gouf decidéiert, se nach eng Kéier ze verstäerken. Bei 27 Moossname goufen et divers Grënn, se net zréckzebehalen.

An enger nächster Etapp gëtt déi ganz Strategie elo nach eng Kéier textuell néiergeschriwwen, ier se fir d’Ofstëmmung an de Regierungsrot kënnt. Dono géingen d’Mesurë weider ëmgesat, ugepasst a verbessert ginn. Ma et wéilt een och permanent nei Mesuren ausschaffe goen, huet den Ëmweltminister Serge Wilmes betount.

© Diana Hoffmann

Am meeschte gelies
Chaotesch Zeenen an Italien
Maskéiert an arméiert Raiber sprenge Geldtransporter matten op enger Schnellstrooss
Video
Am Alter vun 78 Joer
De fréiere Riichter Prosper Klein ass e Freideg gestuerwen
9
Sich no Persoun gestoppt
Mann war am Raum Bäreldeng op der Flucht, Ermëttlunge lafen nach
Video
Demi-tour um Wee op Barcelona
Luxair-Maschinn huet wéinst "technescher Indikatioun" ëmgedréint
Wéinst Rass a Fënster vum Cockpit
Luxair‑Fluch vu Sal op Lëtzebuerg gouf op Madrid ëmgeleet
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Internationalen Epilepsie-Dag
Eng Krankheet, déi vill Leit kennen an trotzdeem wéineg verstinn
Audio
Fotoen
CCP an DAP
Indemnitéite fir d'Léiere ginn eropgesat
Video
1
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Epstein-Affär: D'Ghislaine Maxwell verweigert d'Ausso virum Kongress
LIVE
Face-à-face
Jeff Boonen (CSV) vs. Blanche Weber (Mouvement écologique)
Video
1
LIVE
Deiere Wunnraum
Aus dem Foyer op d’Strooss? Vill Flüchtlinge fäerten ëm hiren Ënnerdaach
Video
D'Maison du Savoir vun der Uni Lëtzebuerg um Belval.
Punkt-fir-Punkt Probleemer op der Uni.lu
Wat sinn d'Virwërf a gëtt et e systeemesche Probleem?
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.