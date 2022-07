Suivant la recommandation du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI), une 4e dose de vaccin contre la COVID-19 pourra être administrée chez les personnes ayant un âge de 70 ans et plus, ainsi que pour les personnes présentant un facteur de risque de forme grave de COVID-19. La 4e dose est administrée à un intervalle d’au moins 4 mois après la dose booster. Le produit vaccinal utilisé pour la 4e dose est un vaccin à ARNm. Cette dose de rappel vise à maintenir à un niveau élevé la protection vaccinale que ces personnes ont acquise contre l’infection, les formes sévères de la maladie et les décès. Rappelons que toute personne immunodéprimée (transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques, patients sous chimiothérapie lymphopéniante ou sous traitements immunosuppresseurs ou porteuses d’un déficit immunitaire primitif) ou dialysée âgée de 18 ans et plus peut obtenir une 4e dose de vaccin. Celle-ci doit se faire au moins 3 mois après la dernière injection. Comment prendre rendez-vous? Les personnes âgées de 70 ans et plus, qui ont reçu leur dernier rappel il y a quatre mois ou plus, recevront une invitation de la part du gouvernement luxembourgeois par courrier postal pour se faire vacciner avec indication détaillée de la démarche pour prendre rendez-vous au centre de vaccination Victor Hugo, qui sera exceptionnellement ouvert entre le 12 et le 30 juillet, ou auprès de leur médecin, dans une pharmacie ou dans le Impfbus. Le centre de vaccination Victor Hugo fermera ses portes à nouveau après le 30 juillet. La liste des médecins et des pharmacies qui participent à la campagne de vaccination, ainsi que les dates du Impfbus sont disponibles sur le site impfen.lu. Une assistance personnalisée est également offerte à travers la helpline mise en place à cet effet sous le numéro (+352) 247-65533.