Aus dem Wocheréckbléck vun der Santé geet ervir, datt tëscht dem 27. Juni an dem 3. Juli 5.741 Persoune positiv op de Coronavirus getest goufen.

Lescht Woch goufe méi PCR-Tester zu Lëtzebuerg duerchgefouert, vun 11.131 op 14.201 Stéck. Gläichzäiteg ass och d'Zuel vun de positive Fäll an d'Luucht gaangen. Virlescht Woch goufe 4.485 Leit positiv getest, lescht Woch waren et der 5.741, wat eng Hausse vun 28% ass. 53 Persounen hunn iwwerdeems e positiven Antigentest gemellt.

Tëscht dem 27. Juni an dem 3. Juli sinn 2 Persounen a Relatioun mat Covid-19 gestuerwen. Den Altersduerchschnëtt läit bei 69 Joer.

Mat 10.488 aktiven Infektiounen (Stand 3. Juli 2022) goufen et der e gudde Krack wéi méi nach de 26. Juni. Do waren et der 8.834. Mëttlerweil gëllen 255.322 Persounen als geheelt. Den Altersduerchschnëtt vun de Leit, déi sech mam Coronavirus ugestach hunn, läit bei 39,9 Joer.

Och an de Spideeler zitt d'Situatioun nees u mat 19 neien Admissioune vu Corona-Patienten op de Soins normaux. Am Verglach: déi Woch virdru waren et der 13. Op der Intensivstatioun ass d'Zuel vu beluechte Better vun 2 op 1 erofgaangen. D'Patienten hunn am Duerchschnëtt en Alter vun 53 Joer.

D'Siwen-Dages-Inzidenz ass vu 695 op 890 Infektiounen op 100.000 Awunner geklommen. Déi gréisst Hausse bei positive Fäll gouf et bei der Altersgrupp 70-74 Joer (+70%). Op Plaz zwee d'Alterskategorie 20-29 Joer mat engem Plus vun 61%. Am heefegste gouf sech an der Famill ugestach (24%), als zweetheefegst Ursaach goufe Reesen an d'Ausland genannt mat 19%. De Fräizäitberäich kënnt op 14%. A 26% vun de Fäll konnt net nogewise ginn, wou sech ugestach gouf.

Tëscht dem 27. Juni an dem 3. Juli hu sech 76 Leit eng éischte Kéier impfe gelooss, fir 140 Persoune war et déi zweet Dosis an 866 kruten hir éischt Opfrëschungsimpfung, 592 Persounen déi zweet complementaire Dosis. Am Ganze goufen (Stand 4. Juli) 1.286.324 Dosissen administréiert. 474.011 Residenten hunn e kompletten Impfscheema, wat 78,8% vun der Bevëlkerung iwwer 5 Joer entsprécht.

Schreiwes

COVID-19: Rétrospective de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022



Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Pour la semaine du 27 juin au 3 juillet, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a augmenté de 4.485 à 5.741 (+28%).

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 27 juin au 3 juillet est passé de 11.131 à 14.201.

53 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 44 pour la semaine d'avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 3.208. Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 3 juillet, le nombre d'infections actives a augmenté à 10.488 par rapport à 8.834 au 26 juin et le nombre de personnes guéries est passé à 255.322 (par rapport à 251.237). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 39,9 ans.

Pour la semaine du 27 juin au 3 juillet, 2 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. L'âge moyen des personnes décédées est de 69 ans.

Dans les hôpitaux, 19 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 13 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a diminué de 2 à 1. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 53 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a diminué à 1,02 (1,11 la semaine précédente), et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 40,29% à 40,43%.

Le taux d'incidence a augmenté à 890 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 695 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

Les réinfections ainsi que les autotests certifiés ont été inclus dans le calcul des taux d'incidence. Le taux d'incidence augmente dans tous les groupes d'âge sauf chez les 0-14 ans et les 85+ ans.

La plus grande augmentation est enregistrée chez les 70-74 ans (+70%) et les 20-29 ans (+61%). Le taux d'incidence le plus bas est enregistré chez les 75+ ans (515 cas pour 100.000 habitants), alors que le taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 30-44 ans (1.509 cas pour 100.000 habitants).

Contaminations

Avec le nombre de cas qui augmente, il est difficile d'appeler, revoir et déterminer la source probable de contamination pour tous les cas de la semaine écoulée au moment de rédaction de ce rapport. La priorité des appels est donnée aux cas de plus de 60 ans ainsi qu'aux résidents des maisons de soins. Parmi les 7.766 cas de résidents enregistrés la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022, 3.445 cas avaient été appelés avant le 04.07.2022.

Après une sélection aléatoire des cas appelés, 300 cas (8.7%) ont été revus et la source a été déterminée. Le cercle familial est la source la plus fréquente (24%), suivi par les voyages à l'étranger (19%) et les loisirs (14%). La part des sources indéterminées est de 26%.

Vaccinations: point de situation

Pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022, 1.676 doses ont été administrées: 76 personnes ont reçu une première dose, 140 ont reçu une deuxième dose, 866 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 592 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 2 une troisième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 4 juillet à 1.286.324.

474.011 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,8% par rapport à la population vaccinable (donc la population 5+).

«Impf-Bus on tour»

Les passages du «Impf-Bus on tour» sont communiqués sur www.impfen.lu.

À noter que la vaccination se fait sans rendez-vous (carte d'identité et carte CNS obligatoires). Le type de vaccination proposée est la primovaccination et le booster (dose de rappel).

Centre de vaccination Hall Victor Hugo

Une 4e dose de vaccin contre la COVID-19 peut désormais être administrée chez les personnes ayant un âge de 70 ans et plus, ainsi que pour les personnes vulnerables sur recommandation écrite de leur médecin et présentant un facteur de risque de forme grave de COVID-19.

À cette occasion, le centre de vaccination Victor Hugo rouvrira exceptionnellement entre le 12 et le 30 juillet. Les personnes désireuses de se faire vacciner sont en outre appelées de profiter des facultés de vaccination offertes par les cabinets de ville, les officines de pharmacies et le bus de vaccination.

La liste de toutes ces possibilités de vaccination peut être consultée sur le site web suivant: www.impfen.lu.

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de santé (LNS): https://lns.lu/en/publications-en/.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Selon le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le niveau de contamination des 13 stations d'épuration analysées au cours de la semaine 26 de 2022 montre une prévalence toujours très élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Aussi bien au niveau national que régional, la tendance est similaire à celle de la semaine précédente, avec toutefois une légère augmentation des flux de SARS-CoV-2 observés. L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.