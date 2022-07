D'Regierung beschäftegt sech e Freideg mam Avis vun den Experten, déi jo eng Impfflicht fir Leit iwwer 50 Joer gefuerdert hunn.

No enger Sitzung vun de Chamber-Justiz- a Santéskommissiounen en Donneschdeg de Moie schéngt d’Fro vun enger Impfflicht awer nach fir vill Kappzerbrieches an der Politik ze suergen.

D'DP-Deputéiert Carole Hartmann sot, wat sécher wier, dat wier, datt d'Impfung géint de Covid viru schwéiere Verleef vun der Krankheet schützt. Op der anerer Säit misst een e puer Nuancen am Avis gesinn. An hiren Aen zum Beispill, datt nëmmen engem vun de 7 Zenarien no eng Impfflicht géing Sënn maachen.

D'Carole Hartmann

Iwwerdeems de Premier Xavier Bettel eigentlech schonn e Freideg wollt eng Deklaratioun an der Chamber maachen, huet d'Chamber fir méi Zäit gefrot, sou och déi gréng Fraktiounscheffin Josée Lorsché. D'Impfflicht wier nach ëmmer e groussen Aschnëtt an d'Grondrechter an et wéisst een einfach net, wéi de Virus sech weider entwéckele wäert. Aus der Oppositioun eraus huet sech den CSV-Deputéierte Claude Wiseler änlech ausgedréckt. Seng Partei wier skeptesch, fir elo eng Impfflicht ze decidéieren. Et misst een awer prett si fir de schlëmmsten Zenario, andeems e Gesetz prett wier, fir gestëmmt ze ginn.

De Claude Wiseler

Wéi et heescht, huet de Justizministère e Gesetzestext preparéiert an de Staatsrot wier scho gefrot ginn, en Avis ze schreiwen. Deen Text ass nach net public an d'Chamber huet en och nach net gesinn.