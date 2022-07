Ob d'Fuerverbuet integral soll sinn oder mat Sursis, gouf e Freideg viru Geriicht net preziséiert.

Am Prozess ëm den déidlechen Accident 2018 um Lausduer, bei deem ee Polizist ëm d'Liewe komm ass an eng Polizistin schwéier blesséiert gouf, waren e Freideg um Geriicht zu Dikrech de Parquet an d'Affekote vun den Ugekloten un der Rei. De Parquet fuerdert eng Geldstrof vun 1.000€ an 2 Joer Fuerverbuet géint de Chauffeur, deen d'Kéier virun der Policekontroll gemaach hat, an domat eng Course-poursuite ausgeléist huet. Net präziséiert gouf awer, ob d'Fuerverbuet integral soll sinn oder mat Sursis. "Wann de Chauffeur sech beholl hätt wéi en normale Bierger, an d'Responsabilitéit geholl hätt, géinge mer net hei sëtzen", sou de Procureur.

Den Affekot vum Ugekloten, de Maître Daniel Baulisch, huet nach eng Kéier präziséiert, datt säi Mandant en Alkoholtaux tëscht 0,57 an 0,77 Promill an där Nuecht hat. Domat hätt säi Mandat just nach Contraventioune begaangen a keen Delikt. Dobäi wier een awer grad virun engem Strofgeriicht. Hie fuerdert, datt d'Geriicht sech inkompetent erkläert, an déi Saach virum Policegeriicht zu Dikrech verhandelt gëtt. De Procureur sot, hie géing schrëftlech Stellung dozou huelen.

Wat d'Uklo géint de Polizist betrëfft, deen an d'Kollisioun verwéckelt war, do fuerdert de Parquet eng Suspensioun vum Prononcé. Seng Affekotin d'Trixi Lanners fuerdert e Fräisproch.

E Méindeg geet de Prozess weider.