De CGDIS mellt an der Nuecht op e Samschdeg eng Partie Tëschefäll.

Ee Blesséierten gouf et bei engem Feier an engem Café zu Bouneweg, Detailer feelen, mä eng ganz Rei Corpsen ware wéinst dem gréissere Brand am Asaz. Nieft 3 Ambulanzen aus der Stad an de Stater Pompjeeë war och Renfort vun Hesper, aus dem Réiserbann, Dippech a Jonglënster geruff ginn. Iwwert d'Hannergrënn vum Feier ass fir den Ament, wéi gesot, nach näischt gewosst.

Zu Räichel ass e Samschdeg de Moie fréi um 2 Auer eng Persoun blesséiert ginn, wéi en Automobilist a Richtung Réiden an e Bam geknuppt ass.

Zu Lenzweiler gouf et kuerz no Hallefnuecht bei enger Kollisioun tëscht engem Auto mat Wëld ee Blesséierten an zu Esch an der Uelzechtstrooss ass e Freideg den Owend schonn eng Persoun verwonnt ginn, wéi do en Auto an e Vëlosfuerer aneneegerannt sinn.