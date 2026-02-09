RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

A Frankräich geflüchtAutomobilist konnt vu Lëtzebuerger Police gestoppt ginn

Andy Brücker
E Sonndeg de Mëtteg gouf d'Lëtzebuerger Police vun hire franséische Kolleegen ëm Hëllef gefrot.
Update: 09.02.2026 12:35
© Laurent Weber

Et war géint 15.30 Auer, wéi d’franséisch Police hire Lëtzebuerger Kolleege Bescheed gesot huet, dass en Automobilist a Frankräich bei enger Verkéierskontroll geflücht ass. Hien ass vun der A31 eriwwer op d’A3, deemno Richtung Lëtzebuerg gefuer. De flüchtege Chauffer konnt kuerz drop vun der Lëtzebuerger Police gestoppt a kontrolléiert ginn.

De Chauffer hat ze vill gedronk an dobäi koum nach, dass den Auto net verséchert war. Deemno gouf den Auto séchergestallt.

Alkohol um Steier

E Sonndeg de Moie krut d’Police e staark alkoholiséierten Automobilist zu Käerch gemellt. Eng Policepatrull konnt de Chauffer zu Stengefort stoppen. Den Alkoholtest war positiv an e provisorescht Fuerverbuet gouf ausgestallt.

E Méindeg an de fréie Moiesstonne ass am Garer Quarter an der Rue Adolphe Fischer en Auto opgefall, dee vill ze séier ënnerwee war. D’Policepatrull huet den Automobilist gestoppt a kontrolléiert. Den Alkoholtest war positiv an de Fürerschäi gouf nach op der Plaz agezunn.

Am meeschte gelies
An Éisträich
Lëtzebuerger Schifuerer vu Pist gedrängt ginn a mat Bus kollidéiert
Batter Ironie zu Crans-Montana
Gedenkplaz fir Affer vu Brandkatastroph fänkt Feier
1
Houser Contournement
Den Tunnel ass quasi fäerdeg, beim Rescht geet et richteg lass
Video
Fotoen
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Racing gewënnt no 75 Minutten Iwwerzuel bei Kanech
Video
Fotoen
0
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Breezy Johnson wënnt Dammen-Descente, Max Langenhan mat Gold am Rodelen
0
Weider News
Am Alter vun 78 Joer
De fréiere Riichter Prosper Klein ass e Freideg gestuerwen
0
Neie Rekord fir 2025
Um Findel goufen et zejoert ronn 200.000 Passagéier méi wéi 2024
0
Am Laf vum Sonndeg
D'Police mellt eng Partie Abréch an Déifställ aus Gefierer
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Iranesch Aktivistin an Nobelpräisdréierin Mohammadi op en Neits zu Prisong verurteelt
LIVE
Ee Blesséierten
Tëscht dem Schumannseck an dem Pommerlach hat et e Sonndeg gerabbelt
Invité vun der Redaktioun (9. Februar) - Jean-Claude Muller
"Eis ass och dru geleeën, fir gesond a gutt Uebst ze produzéieren"
Video
Audio
24
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.